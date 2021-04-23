競選曼哈頓檢察官 溫塔莉獲莫虎、劉毛淑卿背書

莫虎(右)和劉毛淑卿(左)背書溫塔莉(中)。（記者洪群超/攝影）

以民主黨籍競選曼哈頓 地區檢察官的溫塔莉(Tali Farhadian Weinstein，前譯溫絲頓)22日在曼哈頓華埠，獲前紐約市警總局副局長莫虎和他所代表的亞裔 警官協會，以及華策會創辦人、資深亞裔民主黨人士劉毛淑卿背書支持；移民 出身的溫塔莉表示，如若當選，其辦公室將會把維護移民權益及打擊仇恨犯罪放在重點，「沒有人應該在家、在街上、在經營生意時擔心人生安全。」

影音來源：記者洪群超

45歲的溫塔莉是出生在伊朗的猶太人，四歲時因伊朗的伊斯蘭革命，和家人一起逃亡美國；她說，一家人作為新移民，來美後在猶太組織和法律援助律師的幫助下，長達十年才成為美國公民，讓自己自幼深知移民的不易和艱辛，為追尋美國夢所做出的努力，以及公平、正義的司法環境對安寧生活的意義。

溫塔莉表示，近來針對亞裔的仇恨犯罪猛增，將目標指向移民的犯罪也一直有，如若當選，維護移民權益和打擊仇恨犯罪，將會是曼哈頓地區檢察官辦公室的工作重點，「我會保證調查和起訴每一宗仇恨犯罪。」

作為華人在司法界先行者的莫虎表示，曼哈頓檢方是全美最重要的地區檢察官辦公室之一，對他也有很重要意義：「45年前，我成為曼哈頓地區檢察官辦公室的首位亞裔助理檢察官。」他說，耶魯法學院畢業的溫塔莉「是所有亞裔家長都希望子女成為的榜樣」，司法履歷光鮮，是該職位的最適合人選。

莫虎作為創辦人和榮譽會長的市警亞裔警官協會亦背書溫塔莉參選；莫虎說，在亞裔不斷受到攻擊和威脅的現今，「經歷過伊朗革命動亂和反猶情緒的溫塔莉很能了解亞裔社區所面臨的困境，若當選能以同理心來確保所有人受到保護。」

劉毛淑卿也表示，溫塔莉的移民背景，讓她能理解同為移民社區的亞裔社區，「相信在她領導下，能讓仇恨犯罪案件得以調查和起訴，能讓社區更安全，司法改革也能達成。」

任職已十年的現任曼哈頓地檢萬斯(Cy Vance Jr.)宣布不再競選連任，該職位在6月22日的民主黨初選就有八位競爭者。

溫塔莉此前任布碌崙地區檢察官辦公室顧問，也曾在聯邦司法部、紐約東區聯邦檢察官辦公室任職，如果當選，她將是首位女性和新移民出身的曼哈頓地區檢察官。