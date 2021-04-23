我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診逾3192萬 26.9%民眾完成接種

史丹福、加大、州大師生 打完疫苗才能返校

近半選民不熟悉新制 投票最關心疫情和治安

記者金春香／紐約報導
Spectrum News NY1/Ipsos民調顯示新冠疫情和犯罪安全問題是選民考量參選人、投出選票的最重要兩個因素。（Spectrum News NY1/Ipsos提供）
Spectrum News NY1/Ipsos民調顯示新冠疫情和犯罪安全問題是選民考量參選人、投出選票的最重要兩個因素。（Spectrum News NY1/Ipsos提供）

根據Spectrum News NY1/Ipsos最新公布的民調，有近半民主黨選民對今年將首次採用的排序複選制投票(Ranked Choice Voting)制度不熟悉；至於選民考量參選人、投出選票的最重要兩個因素，則為新冠疫情和犯罪安全問題。

Spectrum News NY1/Ipsos本月上旬訪問1000名民主黨選民，提出選舉相關問題，83%的人表示聽過排序複選制投票制度，但只有53%的選民表示熟悉該制度，其中33%稱有點熟悉，只有20%表示非常熟悉；而回答不熟悉該制度的選民占47% 。

該民調負責人耐沃爾(Mallory Newall)表示，排序複選投票制度將為市長初選增添更多變數。

初選中選民按自己的偏好對最多五名參選人排序，若選舉結果沒有任何一名參選人在選民的第一選擇中獲得50%的選票，那麼第一選擇票數最少的候選人就會被淘汰，其選票轉移到選民的第二選擇參選人；此一流程重複進行，直到剩下兩名參選人為止，最後得票數量多者勝選。

目前多個民調結果顯示，華裔市長參選人楊安澤不僅獲得選民第一選擇數量最多，也是被選民放在第二選擇數量最多的參選人。

該民調還詢問選民對選舉關心的重點問題，51%的民主黨選民將新冠問題作為考量重點，39%的選民認為犯罪問題極為重要，只有11%的選民將警察改革列為重點。

這也說明了為何近期的多個民調中，兩名溫和派民主黨參選人楊安澤和布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)獲得更多支持。

當被問及下一屆市長的工作重點時，42%的選民將其能否帶領紐約從新冠疫情中復甦排在首位，34%的選民將經濟重啟放在首位。

當選民被問及相信哪名參選人能更好地處理犯罪問題和公共安全時，亞當斯和楊安澤並列排名第一，各得到17%的支持。

民調 民主黨 投票

上一則

購物、用餐、美容美髮…法拉盛優惠周 25日熱鬧登場

下一則

感謝支持 市警工會背書王能、尹導

延伸閱讀

佩服楊安澤領導力 萬齊家背書將「每天為他助選」

佩服楊安澤領導力 萬齊家背書將「每天為他助選」
法拉盛陽性率第2高 金兌錫、楊安澤籲加快接種

法拉盛陽性率第2高 金兌錫、楊安澤籲加快接種
紐約法拉盛陽性率全市第二高 金兌錫、楊安澤籲加快疫苗接種

紐約法拉盛陽性率全市第二高 金兌錫、楊安澤籲加快疫苗接種
50歲以上選民 最愛楊安澤

50歲以上選民 最愛楊安澤
亞裔民主黨俱樂部 背書楊安澤

亞裔民主黨俱樂部 背書楊安澤

熱門新聞

陳夢琴在出現新冠症狀後半個月去世。(陳夢琴家人提供)

月初才打完疫苗 57歲華女染新冠送命

2021-04-19 02:28

紐約襲警頻傳 外州男闖紅燈被攔 向警潑酸

2021-04-19 00:05
紐約市將於21日出現強烈雷暴天氣。(記者顏嘉瑩/攝影)

狂風豪雨…超強雷暴今襲紐約

2021-04-21 08:45
呂翠晶和丈夫在疫情爆發期間製作口罩，贈送給社區。(呂翠晶提供)

手縫萬枚口罩抗疫 華人洗衣店如今撐不下去待援

2021-04-16 15:43
布碌崙日落公園的民眾積極登記接種新冠疫苗，醫生表示，如果接種了一劑疫苗後不慎染疫，症狀消失後即可預約接種第二針疫苗。(Getty Images)

打完首針疫苗後感染新冠 醫生：很正常 症狀消失即可打第二針

2021-04-16 10:22
五分局華警張立勇執勤時遭示威者以針對亞裔的種族主義言論辱罵威脅。(記者張晨／攝影)

獨／非裔男罵華警「吃貓狗沾醬油」 影片曝光

2021-04-20 11:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
國會參院壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案

國會參院壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案
趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」

趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」
美國房價年漲15% 「二線城市」漲最高

美國房價年漲15% 「二線城市」漲最高
女子求職被刷掉 收到公司寄一箱「安慰禮」暖哭萬人

女子求職被刷掉 收到公司寄一箱「安慰禮」暖哭萬人
調升資本利得稅 道指嚇退321點

調升資本利得稅 道指嚇退321點