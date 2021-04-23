近半選民不熟悉新制 投票最關心疫情和治安

Spectrum News NY1/Ipsos民調顯示新冠疫情和犯罪安全問題是選民考量參選人、投出選票的最重要兩個因素。（Spectrum News NY1/Ipsos提供）

根據Spectrum News NY1/Ipsos最新公布的民調 ，有近半民主黨 選民對今年將首次採用的排序複選制投票 (Ranked Choice Voting)制度不熟悉；至於選民考量參選人、投出選票的最重要兩個因素，則為新冠疫情和犯罪安全問題。

Spectrum News NY1/Ipsos本月上旬訪問1000名民主黨選民，提出選舉相關問題，83%的人表示聽過排序複選制投票制度，但只有53%的選民表示熟悉該制度，其中33%稱有點熟悉，只有20%表示非常熟悉；而回答不熟悉該制度的選民占47% 。

該民調負責人耐沃爾(Mallory Newall)表示，排序複選投票制度將為市長初選增添更多變數。

初選中選民按自己的偏好對最多五名參選人排序，若選舉結果沒有任何一名參選人在選民的第一選擇中獲得50%的選票，那麼第一選擇票數最少的候選人就會被淘汰，其選票轉移到選民的第二選擇參選人；此一流程重複進行，直到剩下兩名參選人為止，最後得票數量多者勝選。

目前多個民調結果顯示，華裔市長參選人楊安澤不僅獲得選民第一選擇數量最多，也是被選民放在第二選擇數量最多的參選人。

該民調還詢問選民對選舉關心的重點問題，51%的民主黨選民將新冠問題作為考量重點，39%的選民認為犯罪問題極為重要，只有11%的選民將警察改革列為重點。

這也說明了為何近期的多個民調中，兩名溫和派民主黨參選人楊安澤和布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)獲得更多支持。

當被問及下一屆市長的工作重點時，42%的選民將其能否帶領紐約從新冠疫情中復甦排在首位，34%的選民將經濟重啟放在首位。

當選民被問及相信哪名參選人能更好地處理犯罪問題和公共安全時，亞當斯和楊安澤並列排名第一，各得到17%的支持。