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競選曼哈頓區長 霍曼獲劉醇逸背書

記者洪群超／紐約報導
劉醇逸(右)背書霍曼參選曼哈頓區長。（霍曼競選團隊提供）
劉醇逸(右)背書霍曼參選曼哈頓區長。（霍曼競選團隊提供）

參議員劉醇逸22日在曼哈頓華埠，背書其參議會同僚霍曼(Brad Hoylman)競選曼哈頓區長。

現任曼哈頓區長高步邇(Gale Brewer)今年屆滿將離任，空出的職位目前已有八人宣布參選。霍曼目前是代表部分曼哈頓下城、中城及東村、雀兒喜和格林威治村的第27選區州參議員；他是公開出櫃的男同性戀者，和丈夫居住在格林威治村，有兩個女兒。

霍曼目前是州參議會司法委員會主席，近年來與華裔同僚劉醇逸及州眾議員牛毓琳合作密切，也推出多項保障移民法案，譬如禁止聯邦移民和海關執法局(ICE)在紐約州法院內抓捕無證客的「保護我們的法庭法案」(Protect Our Courts Act)，要求州府網站增加多語言介面翻譯提案等。

劉醇逸表示，霍曼是其在參議會所景仰的同僚，「他有想法，懂合作，成果豐」，作為州參議員力推的立法和政策，對紐約州產生深遠且正向的影響，「很容易能夠想像，他若作為曼哈頓區長將能取得的成就。」

霍曼則說，劉醇逸不論作為市議員、市主計長還是州參議員，取得的成就有目共睹，而自己能獲得他的認可和背書，深感榮幸，讓自己在不足十周的民主黨初選最後衝刺階段更有信心。

霍曼在2001年時，曾參選代表曼哈頓華埠的第一選區市議員，但最終敗給了郭亞倫(Alan Gerson)；曼哈頓區長民主黨初選除了霍曼外，亦有多名實力參選者，包括市議員卡洛斯(Ben Kallos)、李文(Mark Levine)等人。

曼哈頓 參議員 紐約州

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