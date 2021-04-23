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為妻買10元員工票看百老匯 前教育總監判罰千元

記者洪群超／紐約報導
卡蘭扎因任教育總監期間，違規為妻子購買員工票，被罰1100元。（本報檔案照）
卡蘭扎因任教育總監期間，違規為妻子購買員工票，被罰1100元。（本報檔案照）

紐約利益衝突委員會(New York Conflicts of Interest Board)22日公布，前市教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)為妻子購買十元的教育局員工票去看百老匯大熱音樂劇「漢密爾頓」(Hamilton)屬濫權違規，處以1100元的罰款。

該委員會表示，卡蘭扎在作為市教育總監期間，於2019年4月為妻子購買百老匯音樂劇「漢密爾頓」專為教育局提供的十元特價票；而該特價票只提供給市公校學生和家長，以及教職工等教育局雇員，但卡蘭扎的妻子並非教育局員工，也非公校學生或家長，不符合購買此特價票資格。

該委員會指出，卡蘭扎濫用職權為妻子購買特價票，處以1100元罰款；卡蘭扎已經繳納這筆罰金，但自稱是「無心之失」，全因他的幕僚長錯誤地告訴他可以為其妻子買特價票，「我一直抱持遵守規章。」

卡蘭扎在今年3月辭去市教育總監一職，指出因新冠疫情下失去多位親屬，需要時間安撫心情；但他離職不到半個月，就轉而加入位於加州的教育平台「IXL Learning」，任戰略和全球發展總監。

「IXL Learning」從2011年起，與紐約市教育局有數百萬元的政府合約，卡蘭扎離職後即任職該公司，也被質疑不符利益衝突迴避原則；市議員霍頓(Robert Holden)便呼籲市調查局和利益衝突委員會對此展開調查，認為卡蘭扎突然辭掉年薪達36萬3000元的教育總監職位，立即加入該公司，讓人很難相信沒有利益衝突相關的違規。

不過教育局對此回應指出，卡蘭扎在找新工作的過程中，嚴格遵守市府要求的所有法規和準則。

教育局 卡蘭扎 教育總監

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