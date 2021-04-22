州眾議員金兌錫 表態力挺楊愛倫、崔榮準參選第20選區市議員

金兌錫(上排左一)21日背書崔容準(上排右二)與楊愛倫(上排右一)。(視頻截圖)

州眾議員 金兌錫(Ron Kim)21日表示，由於今年的市議員選舉採用排序複選投票(Rank Choice Voting)，他宣布同時背書前州眾議員楊愛倫(Ellen Young)與大法拉盛商會執行主任崔容準(John Choe)；他相信兩人的工作經歷能更好的服務社區，為當地民眾爭取權益，因此支持兩人參選。

金兌錫在線上記者會上表示，他與楊愛倫及崔容準相識超過20年，多年來共同為社區的民眾爭取權益，認同兩人能勝任這一職位，服務社區民眾。

對於背書楊愛倫，金兌錫說，楊愛倫多年服務社區，曾擔任州眾議員的職位，是紐約州首位亞裔 女性代表；他稱讚楊愛倫多年來鼓勵華裔投票、參政議政，幫助長者爭取權益，以及為社區爭取更多資源。

楊愛倫對金兌錫的背書表示感謝，並稱她認識金兌錫超過20年，見證對方不斷成長，為養老院 長者與工薪階級爭取權利，成為一名稱職的民選官員；她說，疫情重創亞裔社區，當地民眾不僅要防止病毒侵襲，還要時刻擔憂仇恨犯罪，新的市議員因此面臨更大挑戰，若她當選，將為民發聲，改善民眾生活。

對於崔容準，金兌錫說，兩人共同在州參議員劉醇逸時任市議員的辦公室相識，他稱讚對方為社區民眾爭取利益，並建立大法拉盛商會為小商家發聲；他相信崔容準當選後，將憑藉自己的經驗為當地民眾爭取權益。

崔容準表示，金兌錫是唯一質疑州長葛謨(Andrew Cuomo)的養老院議題、要求有錢人承擔經濟復甦的花費以及為性工作者平權的民選官員；他感謝對方的背書，並表示日後若能當選，將與對方合作，共同為當地民眾發聲，爭取權益。