葛謨彈劾調查啟動 討論逾200舉報

州眾議會司法委員會21日舉行針對葛謨(左)的彈劾調查會議，考辛斯(右)表示不會競選州長。（州長辦公室提供）

州眾議會司法委員會(Judiciary Committee)上月23日啟動彈劾葛謨 的調查，並開通保密熱線，希望知情民眾舉報；司法委員會主席、州眾議員拉文(Charles Lavine)21日表示，截至目前已經收到民眾舉報了200多個線索；葛謨當日拒絕回答若調查結果屬實屬否會辭職，只表示等待結果出爐後再說。

葛謨目前面臨九名女性指控性騷 擾，瞞報州內養老院疫情數字的指控，以及涉嫌濫用公共資源編輯、推廣其新書「美國危機」(American Crisis: Leadership Lessons from the Covid-19 Pandemic)的指控。

州眾議會司法委員會21日舉行第二次會議，對領導葛謨性騷擾指控彈劾調查的律師問話；根據21日司法委員會會議討論，截至日前已經獲得通過保密熱線舉報的超過200個指控線索，且領導領導彈劾調查的律所Davis Polk & Wardwell已經與70名知情者交談問話。

上月州議會彈劾調查開始後，拉文曾表示，鑑於個案數量較多，以及每起指控的嚴重性，預計調查將耗時數月，而非數周。

葛謨21日在新冠疫情簡報會上，再次拒絕回答若指控屬實自己是否會辭職的問題，只表示「讓我們先看結果，然後再說」，並稱自己願意對調查結果中呈現的事實進行評論，「但現在還不是時候。」

除州議會的彈劾調查外，州檢察長詹樂霞也成立獨立調查小組對葛謨性騷擾指控，及涉嫌濫用權力出書進行調查。

目前已有至少兩名共和黨人表示明年會參選州長挑戰葛謨，民主黨方面還未出現任何人聲明參選；州參議會多數黨領袖考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)日前明確表示，自己明年不會競選州長一職。