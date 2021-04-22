理念相同 布碌崙華康會宣布支持卡林頓

華康會21日宣布背書卡林頓(前排右)。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)華人健康協會21日宣布背書公共機構服務員卡林頓(Donald Cranston，前譯坎斯頓)參選第46選區市議員，表示卡林頓在眾多社會議題上與華人意見相同，對現在頻頻面對仇恨犯罪的亞裔 社區十分關鍵。

第46選區包括海軍公園(Marine Park)、羊頭灣等社區，近來有大批華裔湧入，華康會會長陳麗娜表示，必須選出能為華裔發聲的民選官員，卡林頓在特殊高中入學考試(SHSAT)、削減警局經費、或興建監獄 等議題上都和華人站在一起，現在亞裔面臨種族仇恨，要扭轉局勢就得有人在政界幫忙發聲。

卡林頓表示，新冠疫情結合社會問題造成社區不安寧，如果還要削減警察的經費，阻止他們在社區做更多事，只會給民眾帶來更大憂慮；對於紐約市 頻發針對亞裔的仇恨犯罪，他譴責施暴者「毫無理由的仇恨行為」，紐約客不容許反亞裔情緒在社區蔓延。

另外在華社也很關注的監獄建案上，卡林頓也反對關閉雷克島監獄和在城區建監獄，認為治安和當地社區的經濟發展息息相關，擔心會對居民的生活品質帶來影響。

在布碌崙土生土長的卡林頓是兩個孩子的父親，曾在市教育委員會、市學校建設局、州參議院等機構服務，他的妻子是一名教師、哥哥也曾是一名警察；他說，儘管紐約市是最好的城市，但逐漸往錯誤的方向發展，希望參政來打造一個更適合紐約客生活的社區。

華康會當日也宣布訂於24日(周六)舉行「春季家庭日」(Spring Family Day)活動，屆時將免費派送食物、洗手液等，還有各類的資訊提供給民眾；有興趣的民眾需撥電至(718) 376-1068預約，活動時間是下午2時至4時，地址是布碌崙Gerritsen大道2750號。