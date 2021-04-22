市議員參選人林煜 訪中華公所

布碌崙日落公園市議員參選人林煜(左四)拜訪中華公所，左五為于金山。（記者洪群超/攝影）

參選布碌崙(布魯克林)日落公園第38選區市議員的林煜，21日拜訪紐約中華公所，表示促動自己參選的原因，和近來華裔 民眾紛紛上街集會遊行 的動機一樣，「公平不靠別人施捨，靠自己爭取」；中華公所主席于金山表示樂見今年市級選舉出現史上最多的華裔參選，也讚揚林煜的參選讓他看到「『日落公園』(Sunset Park)即將迎來『日出』(Sunrise)」。

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林煜是第38選區目前唯一的華裔參選人，也是這一福州移民最集中選區的首位福州子弟參選；林煜當日拜會中華公所，表示自己作為藍領勞工和華人 移民的後代，熟悉且深知當地華人、小商家奮鬥的艱辛。

他表示，近期針對仇恨亞裔犯罪的攀升和針對亞裔的不公平事件頻發，華人紛紛上街示威遊行維權，「我參選的動機，和大家出來遊行的原因一樣；我只是更多走了一步，參加公職競選」。

林煜說，華裔民眾喊出要「安全、尊嚴、公義」，這也是他競選的主要政見口號；他也說，常有說法稱「華人不懂法」，但譬如市府現行對餐館經營中壽司米飯、燒臘等溫度的規定，就不合理，「有些法規對華社是不合理的，應該有了解華社的民選官員來改變這些不合理。」

中華公所主席于金山表示，看到8大道這一新興華社「也有年輕人出頭參選」，感到「長江後浪推前浪」的欣慰；他也說，今年的市級選舉有眾多華裔參選人，觀點互有不同，但都應該致力團結社區：「團結不是指大家都一樣，而是去團結不一樣的人，為華人參政這一共同目標努力。」

于金山也說，「政治是眾人之事」，有像林煜一樣的更多華裔年輕一代參與進來，讓社區頗感希望。