參選布碌崙區長 文雅麗訪62分局

州眾議員文雅麗(中)20日前往班森賀62分局，向局長陳韜(左)了解當地犯罪情況。(記者顏潔恩/攝影)

參選布碌崙(布魯克林)區長的州眾議員文雅麗(Jo Anne Simon)20日前往班森賀62分局，向局長陳韜了解當地治安情況；陳韜表示，自去年8月到今年3月期間，轄區未發生過仇恨犯罪 ，不過在3月23日之後，發生了多起相關案件，表示將繼續通過社交媒體、視頻會議等形式，呼籲民眾提高警惕。

文雅麗和團隊20日抵達分局後，和陳韜舉行閉門會議商討；陳韜稍後接受採訪時指出，他大致介紹當地警方的執法行動、轄區內的主要犯罪案件等。

他表示，班森賀的家暴有所增長，相信是在新冠疫情 下許多家庭都面臨生活壓力而導致；其他如身分盜竊、網路詐騙案，在轄區也較普遍發生；不過，班森賀相比其他社區，嚴重犯罪案件較少，而仇恨犯罪從去年8月華嫗燒背案爆發後，直到今年3月23日為止，再沒發生過此類案件。

他表示，仇恨犯罪中，相信有不少嫌犯是精神疾病患者，有些是通過媒體等了解犯案形式後模仿；他說，疫情期間要走入社區展開犯罪預防的宣導活動並不容易，該分局會多利用社交媒體、Zoom視訊會議等，將重要預防犯罪訊息傳遞給社區，希望能提高居民對各類犯罪的警惕。

文雅麗表示，想要了解當地的人口分布，及其面臨的問題，因此和當地警局保持緊密聯繫；她也認為，不同社區、族裔關心的事務各有不同，像班森賀不僅有亞裔 居民多，也有不少義大利裔民眾，必須關注所有人的需求，才能幫助一個多元族裔社區和諧發展。

文雅麗也說，亞裔對小商業、長者權益、治安以及食物保障等更加在意，而疫情恰恰正好讓這些問題惡化；她理解亞裔民眾的心情，接下來也會繼續聆聽社區聲音。