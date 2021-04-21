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紐約客談／市長參選人獲工會背書 能增加多少勝算？

紐約客談

市長參選人斯靜格雖然民調數字不理想，但近來連獲教師聯合工會(UFT)等大工會背書，再加上一長串為其站台的民選官員名單，給其競選之路增添不少信心，不過這些背書能增加很多勝選籌碼嗎？

五年前因前州眾議長蕭華(Sheldon Silver)貪腐下台而空出的第65選區州眾議員選舉中，牛毓琳獲得紐約州教師聯合工會(New York State United Teachers)、UFT、護理員工會等眾多工會背書下勝選。

其他紐約市眾多民選官員職位也不例外；動輒十幾萬會員的大型工會，對參選人的背書選擇都較為謹慎，在很多選舉中也在很大程度上是勝選的晴雨表，不過例外也並不少。

UFT過去30年來，背書的市長參選人幾乎全部翻車；而2013年紐約市長選舉那年，包括UFT、32BJ SEIU、District Council 37、Hotel Trades Council、零售批發和百貨商店聯盟(RWDSU)等紐約市實力最強、勢力最大的幾大工會都將橄欖枝給了白思豪的對手們，但並不妨礙白思豪最終勝選。

近年來，參選人在社交網路上更活躍，工會成員有更多途徑了解參選者，也開始更注重自身偏好，並非100%都將選票投給工會支持者，工會背書後，也僅是建議會員投給背書的參選人，並不是強制會員必須票投此人，因此工會背書某個政治參選人，不代表此人就能全得該工會成員的票。

在社交媒體等新型競選模式逐步取代傳統競選路徑、選民和參選人都越來越多元化的今天，工會背書的影響力到底能發揮到多大，也許遠不及以往。讓我們拭目以待。

（紐約客談，每周二至周六見報）

紐約市 白思豪 眾議員

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