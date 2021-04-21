亞裔民主黨俱樂部再宣布多個背書：看政見 無關族裔

紐約亞裔 民主黨俱樂部在背書楊安澤參選市長後，於20日公布更多獲其背書的參選人，表示將全力支持；該俱樂部說，背書決定主要看政見，並非一味支持華裔 參選人。

根據公布，選區包括華埠、曼哈頓下城的第一選區市議員參選人中，亞裔民主黨俱樂部決定背書西語裔參選人馬蒂(Christopher Marte)；而選區包括皇后區大學點、貝賽、法拉盛、小頸等地的市議員第19選區，他們則計畫支持唯一的華裔參選人李真(Richard Lee)。

另外選區包括法拉盛的市議會第20選區，今年有八名參選人，其中六名是華裔，亞裔民主黨俱樂部在仔細考慮後，決定支持黃敏儀(Sandra Ung)；另外市議會25選區參選人中，華裔參選人陳熠(Yi Chen)憑藉以往在社區的積極表現，獲得該俱樂部背書；另外市議會第29選區共12名參選人，包括兩名華裔，他們決定背書黃啓俊(Edwin Wong)。

在布碌崙(布魯克林)選區包括日落公園、紅鉤區的市議會第38選區，雖然參選人包括華裔林煜，但該俱樂部選擇背書西語裔參選人祖尼加(Cesar Zuniga)。

紐約市 亞裔民主黨俱樂部由多名熟悉政治的華裔在五年前成立，過去一直積極通過舉辦各種政治辯論會以及社區事宜，在紐約市政壇頗有影響力。

俱樂部主席李江華說，過去曾整理大量華裔關注的問題交由多位參選人回答，例如如何制止亞裔仇恨犯罪等；他們做出背書選擇，完全是通過該會數百名會員根據這些參選人的政見，是否有能力更好為亞裔民眾維權，並非一味支持華裔參選人。

李江華表示，在俱樂部為這些參選人背書後，將會積極為他們助選，包括在社交媒體宣傳以及參與電話拉票活動，也會繼續舉辦政治論壇來幫助選民作出最終的選擇。