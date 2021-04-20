我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州30.7%成人完成疫苗接種 逾半已打一劑

「以為是華人」加州男毆倒韓裔老夫婦 是累犯

涉濫權出書 葛謨遭刑事調查…支持率創新低

記者和釗宇／紐約報導
州檢察長將對葛謨涉嫌濫用公共資源編輯、推廣其新書「美國危機」展開刑事調查。（本報檔案照）
州檢察長將對葛謨涉嫌濫用公共資源編輯、推廣其新書「美國危機」展開刑事調查。（本報檔案照）

已經醜聞纏身的紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)再遭打擊，州檢察長辦公室19日表示，將對葛謨涉嫌濫用公共資源編輯、推廣其新書「美國危機」(American Crisis: Leadership Lessons from the Covid-19 Pandemic，見圖，本報檔案照)展開刑事調查，但葛謨辦公室表示此項調查是政治攻擊；同時，最新民調顯示，葛謨的支持率創下其州長生涯以來新低，但仍有過半民眾認為葛謨不應辭職。

州主計長狄納波利(Thomas DiNapoli)19日將此案正式移交州檢察長詹樂霞(Letitia James)，將由州檢察長辦公室調查；此前有報導顯示，葛謨涉嫌利用州府員工協助早期編輯，並要求員工做打印、遞送書稿等低級工作。

不過，葛謨一直堅稱，州府員工參與的所有出書相關的工作都是自願的，一些微小的工作任務都是「偶然發生」的；其辦公室19日表示，這項調查是政治攻擊，認為詹樂霞和狄納波利要通過攻擊葛謨來獲取政治得分。

葛謨的高級顧問Richard Azzopardi說，「有人認為州長的行為是刑事犯罪，這顯然荒謬的，只是進一步的政治攻擊罷了，這是州府政治界最醜惡的情況；州檢察長和州主計長都向他人表達過競選州長的想法，現在這種羅織刑事調查、為自己謀取政治利益的行為是不道德的。」

除此之外，葛謨目前已經面臨多項調查，包括聯邦政府對其養老院疫情處理的調查、州檢察長辦公室針對其性騷醜聞的調查以及州眾議會對他的彈劾調查。

同時，根據錫耶納學院(Siena College)19日公布的最新民調，葛謨的支持率已經跌至40%，比2月時下降16%，也創下他上任州長以來新低；不過，仍有51%的民眾表示，葛謨不應該「立即辭職」；有52%的民眾表示，葛謨仍能夠有效履職；仍有高達六成的民眾認可葛謨的疫情處理。

另外，僅有33%的民眾表示，支持葛謨明年競選連任，57%的人表示偏好其他參選人；有44%的民眾認定葛謨性騷擾，34%的人無法確定，22%的人表示葛謨沒有性騷擾。

州檢察長將對葛謨涉嫌濫用公共資源編輯、推廣其新書「美國危機」展開刑事調查。（本報...
州檢察長將對葛謨涉嫌濫用公共資源編輯、推廣其新書「美國危機」展開刑事調查。（本報檔案照）

葛謨 性騷 疫情

上一則

紐約疫情趨緩…博物館、電影院擴容 餐館宵禁延後

下一則

失智華翁渾身傷 家人疑遭仇恨攻擊 華警查真相：意外摔倒

延伸閱讀

葛謨：電影院、博物館、動物園客容量下周起升至50%

葛謨：電影院、博物館、動物園客容量下周起升至50%
紐約州陽性率 降至近半年新低

紐約州陽性率 降至近半年新低
葛謨欲背書紐約市長參選人 僅楊安澤、馬奎爾接受

葛謨欲背書紐約市長參選人 僅楊安澤、馬奎爾接受
葛謨欲背書紐約市長參選人 僅楊安澤、馬奎爾接受

葛謨欲背書紐約市長參選人 僅楊安澤、馬奎爾接受
葛謨：紐約州將直接撥疫苗給大學 從州大、市大開始

葛謨：紐約州將直接撥疫苗給大學 從州大、市大開始

熱門新聞

陳夢琴在出現新冠症狀後半個月去世。(陳夢琴家人提供)

月初才打完疫苗 57歲華女染新冠送命

2021-04-19 02:28

紐約襲警頻傳 外州男闖紅燈被攔 向警潑酸

2021-04-19 00:05
28歲牙醫Madeline Park鼓勵害怕坐地鐵的亞裔女性、亞裔老人和亞裔LGBTQ坐出租車，向她報銷車費。她發起的Instagram賬號@cafemaddycab兩天內籌到10萬美金。(記者何卓賢／攝影)

快看世界／害怕坐紐約地鐵？亞裔搭出租車 她幫您報銷

2021-04-14 12:19
呂翠晶和丈夫在疫情爆發期間製作口罩，贈送給社區。(呂翠晶提供)

手縫萬枚口罩抗疫 華人洗衣店如今撐不下去待援

2021-04-16 15:43
楊安澤反仇恨亞裔、支持警方言論 參加示威遊行被驅趕。（圖片取自楊安澤推特）

楊安澤反仇恨亞裔、支持警方言論 參加示威遊行被驅趕

2021-04-14 12:42
布碌崙日落公園的民眾積極登記接種新冠疫苗，醫生表示，如果接種了一劑疫苗後不慎染疫，症狀消失後即可預約接種第二針疫苗。(Getty Images)

打完首針疫苗後感染新冠 醫生：很正常 症狀消失即可打第二針

2021-04-16 10:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁

美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁
以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地

以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地
若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動

若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動
拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞

拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞
樹上掛「褐色不明生物」急報案… 原來是它卡住 網笑翻

樹上掛「褐色不明生物」急報案… 原來是它卡住 網笑翻