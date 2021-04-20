涉濫權出書 葛謨遭刑事調查…支持率創新低

州檢察長將對葛謨涉嫌濫用公共資源編輯、推廣其新書「美國危機」展開刑事調查。（本報檔案照）

已經醜聞纏身的紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)再遭打擊，州檢察長辦公室19日表示，將對葛謨涉嫌濫用公共資源編輯、推廣其新書「美國危機」(American Crisis: Leadership Lessons from the Covid-19 Pandemic，見圖，本報檔案照)展開刑事調查，但葛謨辦公室表示此項調查是政治攻擊；同時，最新民調顯示，葛謨的支持率創下其州長生涯以來新低，但仍有過半民眾認為葛謨不應辭職。

州主計長狄納波利(Thomas DiNapoli)19日將此案正式移交州檢察長詹樂霞(Letitia James)，將由州檢察長辦公室調查；此前有報導顯示，葛謨涉嫌利用州府員工協助早期編輯，並要求員工做打印、遞送書稿等低級工作。

不過，葛謨一直堅稱，州府員工參與的所有出書相關的工作都是自願的，一些微小的工作任務都是「偶然發生」的；其辦公室19日表示，這項調查是政治攻擊，認為詹樂霞和狄納波利要通過攻擊葛謨來獲取政治得分。

葛謨的高級顧問Richard Azzopardi說，「有人認為州長的行為是刑事犯罪，這顯然荒謬的，只是進一步的政治攻擊罷了，這是州府政治界最醜惡的情況；州檢察長和州主計長都向他人表達過競選州長的想法，現在這種羅織刑事調查、為自己謀取政治利益的行為是不道德的。」

除此之外，葛謨目前已經面臨多項調查，包括聯邦政府對其養老院疫情 處理的調查、州檢察長辦公室針對其性騷 醜聞的調查以及州眾議會對他的彈劾調查。

同時，根據錫耶納學院(Siena College)19日公布的最新民調，葛謨的支持率已經跌至40%，比2月時下降16%，也創下他上任州長以來新低；不過，仍有51%的民眾表示，葛謨不應該「立即辭職」；有52%的民眾表示，葛謨仍能夠有效履職；仍有高達六成的民眾認可葛謨的疫情處理。

另外，僅有33%的民眾表示，支持葛謨明年競選連任，57%的人表示偏好其他參選人；有44%的民眾認定葛謨性騷擾，34%的人無法確定，22%的人表示葛謨沒有性騷擾。