涉濫權出書 葛謨遭刑事調查…支持率創新低
已經醜聞纏身的紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)再遭打擊，州檢察長辦公室19日表示，將對葛謨涉嫌濫用公共資源編輯、推廣其新書「美國危機」(American Crisis: Leadership Lessons from the Covid-19 Pandemic，見圖，本報檔案照)展開刑事調查，但葛謨辦公室表示此項調查是政治攻擊；同時，最新民調顯示，葛謨的支持率創下其州長生涯以來新低，但仍有過半民眾認為葛謨不應辭職。
州主計長狄納波利(Thomas DiNapoli)19日將此案正式移交州檢察長詹樂霞(Letitia James)，將由州檢察長辦公室調查；此前有報導顯示，葛謨涉嫌利用州府員工協助早期編輯，並要求員工做打印、遞送書稿等低級工作。
不過，葛謨一直堅稱，州府員工參與的所有出書相關的工作都是自願的，一些微小的工作任務都是「偶然發生」的；其辦公室19日表示，這項調查是政治攻擊，認為詹樂霞和狄納波利要通過攻擊葛謨來獲取政治得分。
葛謨的高級顧問Richard Azzopardi說，「有人認為州長的行為是刑事犯罪，這顯然荒謬的，只是進一步的政治攻擊罷了，這是州府政治界最醜惡的情況；州檢察長和州主計長都向他人表達過競選州長的想法，現在這種羅織刑事調查、為自己謀取政治利益的行為是不道德的。」
除此之外，葛謨目前已經面臨多項調查，包括聯邦政府對其養老院疫情處理的調查、州檢察長辦公室針對其性騷醜聞的調查以及州眾議會對他的彈劾調查。
同時，根據錫耶納學院(Siena College)19日公布的最新民調，葛謨的支持率已經跌至40%，比2月時下降16%，也創下他上任州長以來新低；不過，仍有51%的民眾表示，葛謨不應該「立即辭職」；有52%的民眾表示，葛謨仍能夠有效履職；仍有高達六成的民眾認可葛謨的疫情處理。
另外，僅有33%的民眾表示，支持葛謨明年競選連任，57%的人表示偏好其他參選人；有44%的民眾認定葛謨性騷擾，34%的人無法確定，22%的人表示葛謨沒有性騷擾。
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