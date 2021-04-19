福建同鄉會 籌款支持閩籍參選人

林煜表示，華裔需要公平的參政機會，「建設好紐約會讓華人更有尊嚴。」（記者和釗宇／攝影）

美國福建同鄉會18日為林煜、陳熠、陳海靈三位閩籍市議員參選人舉辦籌款儀式，共為三人籌款超過5000元，希望華裔 能獲得公平的參政機會，「建設好紐約會讓華人更有尊嚴。」

福建同鄉會鄭思祺表示，雖然福建人已經移民美國幾十年，但之前從沒有人參選公職，「現在有年輕人出來參選，而且一來就是三個，我們非常高興；今年兩名華裔市議員就要卸任，如果新一屆市議會沒有華人，華裔社區拿到的市政資源可能受到影響；我們呼籲鄉親，有投票權的就積極出來投票。」

三名閩籍參選人中，只有布碌崙(布魯克林)日落公園第38選區市議員參選人林煜到場，他此前已經得到市議員顧雅明背書；林煜表示，如果當選，將推動投資公共設施建設，包括改善交通、公園、教育 等，「我們要把華裔社區和紐約建設地更好，華裔就能得到更多尊重。」

林煜說，教育是華裔最關心的議題，之前有人說華裔在特殊高中 當中比例太高，但同時華人在政界的代表性卻不足；「既然有人主張特殊高中要按照族裔比例決定，那市議會也應該按族裔比例，不能搞雙重標準。」他還說，他和華裔市長參選人楊安澤都支持保留特殊高中並增加優質教育資源，若他二人同時當選，有望推動在布魯克林新增一所特殊高中。