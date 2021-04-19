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50歲以上選民 最愛楊安澤

記者和釗宇／紐約報導
最新民調顯示，在50歲以上的紐約市選民中，有24%的選民表示第一選擇是楊安澤。（記者和釗宇／攝影）
最新民調顯示，在50歲以上的紐約市選民中，有24%的選民表示第一選擇是楊安澤。（記者和釗宇／攝影）

最新民調顯示，在50歲以上的紐約市選民中，華裔市長參選人楊安澤領先，有24%的該年齡層選民表示其第一選擇是楊安澤，布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)和市主計長斯靜格(Scott Stringer)的第一選擇比率均為13%。

該民調由錫耶納學院(Siena College)和長者服務機構AARP(樂齡會)於18日聯合發布，該民調從3月29日到4月8日訪問了531名民主黨註冊選民和129位共和黨註冊選民；由於今年的市長選舉為史上首次採用排序複選製，民調便要求受訪者按照自己的喜好程度對參選人排序。

民主黨方面，除了排在前三位的楊安澤、亞當斯和斯靜格，其後的分別是前華爾街高管麥奎雷(Ray McGuire)的9%，前白思豪助手威利(Maya Wiley)的7%；不過，仍有26%的民主黨籍受訪者表示尚未確定偏好。

楊安澤的聯合競選經理阿胡賈(Sasha Ahuja)表示，唯一有意義的民調其實就是選舉日的選票，「我們的策略仍保持不便，那就是確保更多市民了解楊安澤要傳達的信息：希望就在不遠處。」而亞當斯的發言人則表示，這項民調低估了非洲裔選民的數量。

共和黨方面，民間巡邏隊「守護天使」(Guardian Angels)創辦人史里華(Curtis Sliwa)排在第一，共有40%的50歲以上共和黨籍選民講他排在第一順位；民調顯示，有44%的共和黨籍選民未確定偏好。

根據民調，有85%的受訪者表示，他們確定或很有可能投票，共和黨中這一比率僅為69%；錫耶納學院民調主管萊維(Don Levy)表示，由於疫情尚未結束，目前仍很難預測到6月時會有多少人出來投票；樂齡會紐約州總監芬克爾(Beth Finkel)則表示，50歲以上選民是投票意願最強的年齡層，在2013年市長選舉中，該年齡層占所有投票選民的79%。

民調 楊安澤 共和黨

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