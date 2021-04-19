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亞裔民主黨俱樂部 背書楊安澤

記者黃伊奕／紐約報導
楊安澤(發言人)接受紐約亞裔民主黨俱樂部背書。（記者黃伊奕／攝影）
楊安澤(發言人)接受紐約亞裔民主黨俱樂部背書。（記者黃伊奕／攝影）

正在參選紐約市長的楊安澤(Andrew Yang)18日獲紐約亞裔民主黨俱樂部背書；他表示，為自己華裔背景感到自豪，希望能成為紐約市歷史首位亞裔市長，帶領紐約市從疫情打擊中復甦。

當日楊安澤前往布碌崙(布魯克林)班森賀，接受亞裔民主黨俱樂部背書；俱樂部主席李江華說，紐約市需要短期和長期的解決方案，來結束紐約市仇恨和種族主義，也需要對針對亞裔社區在內的所有仇恨犯罪進行徹查，需要市府、州府在全紐約積極開展反仇恨教育和宣傳，更需要建立一個紐約市多元化項目，為各族紐約人提供彼此了解的機會，這需要像楊安澤這樣一位可帶領所有紐約客的擺脫疫情種種影響的領導者。

楊安澤感謝亞裔民主黨俱樂部的背書，稱自己為華裔背景感到自豪；他表示，針對亞裔的仇恨犯罪必須停止，將在當選市長後建立多元化項目，並通過推廣文化等方式肯定亞裔對國家和城市的貢獻；而實現各族裔公平，也是任期內工作重心。

楊安澤也再次重申，當選後將給市警亞裔仇恨犯罪小組特別撥款，重新構建亞裔和市警的關係，更計畫在第一任期內減少紐約市50%的遊民，也計畫給予小商家提供資金等支持，來幫助紐約市重疫情打擊中恢復。

當日楊安澤還用中文向現場支持者表示了感謝，稱自己雖然中文不好，但希望日後有更多機會用中文和華裔選民進行溝通。

紐約市 亞裔 楊安澤

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