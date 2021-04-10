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民選官員、社區代表 探討仇恨亞裔犯罪

記者朱蕾／紐約報導
劉醇逸、孟昭文等多位民選官員與社區代表針對停止仇恨亞裔展開探討。(會議視頻截圖)
劉醇逸、孟昭文等多位民選官員與社區代表針對停止仇恨亞裔展開探討。(會議視頻截圖)

州參議員劉醇逸8日舉行停止針對亞裔仇恨犯罪研討會，各級民選官員和社區代表各抒己見，參與者表示仇恨和歧視必須停止；從積極方面看，這段時期激增的仇恨行為，正在促進各族裔越來越多的民眾團結。

國會眾議員孟昭文、米克斯(Gregory Meeks)與多名州參、眾議員、市議員，以及皇后區長、社區宗教領袖參加此次研討會。

孟昭文表示，這段時間是她感受到來自各族裔民眾、社團、宗教團體等對亞裔的廣泛支持，「紐約市如此多元，但很多時候各社區間沒有太多聯繫，現在是很好的機會，盡我們所能，通過一些可能的創新方法，加強各族裔社區的合作，即使在族裔最具多元化的皇后區，各族裔的連結仍有很大的發展空間。」

長島的州參議員卡普蘭(Anna Kaplan)表示，很多移民為了自由、平等來到美國，努力實現美國夢，「對亞裔或其他任何族裔的歧視或攻擊，這不是我認識和了解的美國；今天亞裔遭歧視，明天可能就輪到另一個團體。」

威徹斯特郡(Westchester County)州參議員梅爾(Shelley Mayer)表示，在她選區內最近舉行的多場反仇恨亞裔集會，很多都是各族裔的高中生發起，還有一些從未舉辦過集會或未曾在大型活動上發言的學生，各族裔學生共同為「停止仇恨」發聲，可怕的仇恨攻擊激發了亞裔及非亞裔民眾團結起來。

市議員顧雅明表示，「對亞裔的仇恨攻擊或歧視現在幾乎每天都在發生，我們可通過政府撥款、教育、公民參與等，從根本解決問題」，作為市議員，他會爭取市議會為市警、仇恨犯罪組、防止罪案組等增加撥款，更好保護社區。

東皇后區社區領袖Mike Castellano表示，他自1977年定居皇后區，所在社區越發多元化，「我家旁邊就是一戶亞裔家庭，他們是非常好的鄰居，我看著他們的孩子長大，我們兩家經常來往；這是美國，社區決不能有仇恨」。

社區領袖Lourdes Hartrick表示，「我的婆婆是日裔，現在她不敢獨自外出，如果她因為她的樣貌成為攻擊的目標，我會非常傷心，各族裔必須團結起來，我們的社區、國家才會更好。」

亞裔 美國 皇后區

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