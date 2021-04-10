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國會議員訪8大道 將爭資源打擊仇恨犯罪

記者顏潔恩／紐約報導
國會眾議員孟昭文(左二)、維樂貴絲(右二)、克拉克(右一)9日現身8大道，譴責仇視亞裔暴力行為。(記者顏潔恩/攝影)
國會眾議員孟昭文(左二)、維樂貴絲(右二)、克拉克(右一)9日現身8大道，譴責仇視亞裔暴力行為。(記者顏潔恩/攝影)

紐約市攻擊亞裔案件不見停息，國會眾議員孟昭文(Grace Meng)、維樂貴絲( Nydia Velázquez)、克拉克(Yvette Clarke)9日走訪布碌崙(布魯克林)8大道，持續譴責仇視亞裔暴力行為，並承諾將在國會提案提供社區更多資源來反擊仇恨犯罪

該活動由布祿崙華人協會舉行，邀請三名少數族裔女性國會議員到場聲援；波多黎各出生的維樂貴絲說，近來頻發針對亞裔的襲擊事件，所有紐約客都感到擔憂，他們將會和拜登政府密切合作，杜絕美國社會歧視、暴力、仇恨問題。

維樂貴絲也說，很快就會提出「仇恨犯罪受害者協助」(Hate Crime Victim Assistance Act)、「反擊仇恨犯罪教育」(Education Against Hate Crime Act)法案，提供執法機構、社區組織更多資源來調查和對抗仇恨犯罪，日後將公布更詳細內容。

孟昭文表示，在種族主義課題上，亞裔民眾也要確保自己的社區和圈子內，不要散播針對其他族裔的歧視，「我們不能靠責難(pointing finger)他人，必須團結互助」；她也說，25%仇恨案件的嫌犯患有精神疾病，因此也要從這方面消除仇恨犯罪，讓患者獲得治療。

在案件發生後，許多民眾要求以仇恨犯罪來控罪嫌犯，但孟昭文說，這不能根本解決問題，而要用教育來消除他人對亞裔的偏見及刻板印象。

「作為少數族裔，我們的聲音能起到關鍵作用」，非裔眾議員克拉克說，會對亞裔行使暴力的人，都是無知且膽小之人，對亞裔懷有誤解，但政府將不會容忍這些暴力犯罪，一定會採取行動。

國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)中途也加入行列，四人走訪8大道商家，接著到8大道翠園酒家享用午餐，表達對中餐館行業的支持；過程中一名雜貨店華裔業者吳女士表示，原本十分擔憂當地治安，可最近看到華社有很多警察駐守，因此感到寬心不少，感謝執法人員的協助。

四名國會眾議員走訪布碌崙8大道，訪問當地商家。(記者顏潔恩/攝影)
四名國會眾議員走訪布碌崙8大道，訪問當地商家。(記者顏潔恩/攝影)

亞裔 仇恨犯罪 眾議員

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