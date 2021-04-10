幫葛謨完成自傳 助理爆非自願

霍楚9日參加康尼島重開儀式上被追問葛謨性騷擾指控問題，但都避而不答。（州長辦公室提供）

州長葛謨 (Andrew Cuomo)多名助理日前表示，他們幫助葛謨完成疫情期間出版的自傳部分內容，並非出於「自願」，這與此前葛謨稱多名員工是自願幫忙的說辭矛盾；副州長霍楚(Kathy Hochul)9日參加康尼島遊樂場重開儀式上，也被追問葛謨性騷擾指控問題，但都避而不答，只稱「我只能告訴你，現在一切都在調查中。」

葛謨辦公室多名匿名的現職員工及其前助理，日前接受州府奧伯尼當地媒體「Times Union」採訪時表示，他們此前協助撰寫葛謨去年出版的自傳部分內容，並非他們的本職工作，但他們別無選擇，「大家都知道，如果你被要求完成相關工作，那麼你就別無選擇。」他們需要在每日正常工時內，完成提供書籍內容和撰寫的工作。

這些葛謨現任和前任助理還稱，他們很清楚自己要為葛謨的州長工作提供政治方面的服務；據「紐約郵報」上月爆出，葛謨幕僚長德羅莎(Melissa DeRosa)、高級助理Stephanie Benton和一些初級員工都曾協助葛謨完成部分自傳的初稿，這種行為違反了州法。

對此指控，州府發言人予以否認，表示是員工自願為葛謨提供幫助。

已經對葛謨展開彈劾 調查的州眾議會司法委員會表示，葛謨出書是否要求員工協助，也會列入調查。

霍楚9日在參加康尼島重開活動中，未評論葛謨為何沒有參加當日活動；對於眾人提問州府工作環境是否對女性不友好、州長是否應該被彈劾、若葛謨被彈劾她是否準備好領導紐約州 等問題，霍楚都避而不答，只說「我現在只能告訴你，一切都在調查中。」