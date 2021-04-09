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教師工會市長參選人論壇 教育議題逐一表態

記者金春香／紐約報導
楊安澤堅持認為學校全面重開，學生回歸面對面教學極為重要。（視頻截圖）
楊安澤堅持認為學校全面重開，學生回歸面對面教學極為重要。（視頻截圖）

紐約市教師聯合工會(UFT)7日邀請四名在民調中領先的市長參選人，以面對面形式舉行市長論壇，討論眾多教育問題，期間也就參選人此前做出的教育議題相關評論發問。

論壇參加者為華裔市長參選人楊安澤、布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)、市主計長斯靜格(Scott Stringer)和市長白思豪前法律顧問威利(Maya Wiley)，以及數十名紐約市教育人士。

對於是否保留市長公校控制權，亞當斯和威利持否決態度，斯靜格和楊安澤則支持；對於是否保留資優班錄取考試，四人都表示不會保留；對於是否應該保證全市每所公校都提供資優班項目，四人都表示贊同。

對於是否保留特殊高中單一考試錄取制度，除亞當斯外，其餘三人都表示不會保留；亞當斯表示，在保留現有考試錄取制度基礎上，另在全市五區各增設一所改革錄取方式招生的特殊高中；楊安澤則表示，支持保留特殊高中入學考試(SHSAT)，但不是作為單一錄取標準，而要增加其他錄取考量因素。

在「過去和現在」問答環節，UFT主席穆格魯( Michael Mulgrew)對楊安澤此前表達對UFT影響公校盡快重開感到沮喪和不滿的言論進行提問；楊安澤表示他最初表達對公校重開緩慢的不滿，是從自己也是公校家長的角度，他與很多家長一樣，都期待孩子早日重返校園，但經過與穆格魯交談後，他理解是市長和前教育總監在重開問題上沒有起到關鍵性領導作用；楊安澤說，教師工會需要與他們站在同一戰線的教育局和市府領袖。

對於一些家長仍希望孩子在家遠程學習，以及近日愈演愈烈的仇恨亞裔犯罪，讓很多亞裔家長不敢讓孩子重返校園，斯靜格表示，他理解不同學生會選擇各自喜愛的學習方式，不可否認一些學生喜愛遠程教學，因此對於學生是否需要完全回歸課堂面對面教學，很難定論；楊安澤則認為，要評判遠程和面對面教學哪一種對孩童學習和身心發展有更積極影響，需要持續多年的評估，而當下要吸引那些搬離紐約的學生家庭回歸，公校全面重開仍是重中之重。

穆格魯還指出，紐約市公校新財年將獲得州府118.6億元預算撥款和來自聯邦的69億元撥款，可謂史上之最，他提醒日後任何當選市長的參選人都需要謹慎考量如何運用這一大筆撥款。

教師工會邀請四名在民調中領先的市長參選人舉行論壇。（視頻截圖）
教師工會邀請四名在民調中領先的市長參選人舉行論壇。（視頻截圖）

公校 楊安澤 紐約市

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