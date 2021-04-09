我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嬌生出包 加州下周疫苗供應量將大減15%

金山華裔婆婆遇襲案 完整影片曝光 她只打了嫌犯腳

參選市議員 劉林劍虹獲孟昭文背書

記者顏嘉瑩／紐約報導
劉林劍虹8日獲國會議員孟昭文背書。(取自劉林劍虹競選網站)
劉林劍虹8日獲國會議員孟昭文背書。(取自劉林劍虹競選網站)

曼哈頓第一選區市議員參選人劉林劍虹(Jenny Low)8日獲得國會議員孟昭文(Grace Meng)背書；孟昭文表示，面臨新冠肺炎疫情與仇恨犯罪，市議會和華人社區需要像劉林劍虹如此在社區根深蒂固、清楚表達社區團結聲音，並在眾多挑戰中持續建設社區的領導人。

孟昭文說，亞裔社區和紐約市面臨的危機，威脅著市民身心健康，如今需要大膽並能團結社區的領導人；她表示，疫情與仇恨犯罪的雙重打擊不會使亞裔社區的聲音沉默，反而會激發出更多紐約的移民精神，持續為社區爭取福利與權益。

劉林劍虹表示，孟昭文一直是為紐約勞工家庭和亞裔社區發聲的領導者，能夠與她肩並肩對抗外界針對亞裔的仇恨犯罪、攻擊和恐懼，感到非常榮幸；劉林劍虹還說，自己已經準備好為社區爭取更多平等而戰。

劉林劍虹日前已獲得國會眾議員維樂貴絲(Nydia Velazquez)、梅隆尼(Carolyn Maloney)以及州參議員劉醇逸等人背書；目前第一選區其他參選人包括曾在2017年挑戰現任市議員陳倩雯的馬泰(Christopher Marte)、陳倩雯的華裔幕僚長李金枝(Gigi Li)等人。

亞裔 孟昭文 紐約市

上一則

斯靜格推夏日計畫 擴大開放街道

下一則

教師工會市長參選人論壇 教育議題逐一表態

延伸閱讀

參選市議員 劉林劍虹獲孟昭文背書

參選市議員 劉林劍虹獲孟昭文背書
挺亞裔 波洛西現身金山華埠 強調國會將有反仇亞行動

挺亞裔 波洛西現身金山華埠 強調國會將有反仇亞行動
挺金山亞裔 波洛西現身華埠 強調國會將有行動

挺金山亞裔 波洛西現身華埠 強調國會將有行動
仇恨風氣蔓延 越來越多亞裔出現恐慌或焦慮

仇恨風氣蔓延 越來越多亞裔出現恐慌或焦慮
孟昭文：亞裔被無視 甚至不被當人看

孟昭文：亞裔被無視 甚至不被當人看

熱門新聞

林纘庭態度強硬奮起反擊禁止他們入內的外族裔人士，雙方雖發生肢體衝突，但他並未因此受傷，順利進入遊樂場教授學員太極。(記者牟蘭／攝影)

西語裔不讓進公園 77歲林纘庭太極拳力抗暴力攻擊

2021-04-03 10:53
楊安澤(左二)感謝醫務人員照顧，身體無大礙出院繼續休養。取自楊安澤推特

楊安澤已經出院 將回家休養

2021-04-02 11:45
龍方芬今年1月感染新冠病毒，經過兩個月治療並無起色，其家人只能通過視頻查看陷入昏迷的她。(郭嬌提供)

按摩華婦染疫病危 兒：悔讓她到美國

2021-04-03 09:50
3月31日法拉盛艾利大道132-05號大門緊閉，門上被貼有市樓宇局去年下達的清空令。(記者牟蘭／攝影)

華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬

2021-04-01 10:55
大批警員剛到法拉盛凱辛納公園附近的事發現場。(取自Citizen App)

紐約市警分局長 警車停法拉盛公園旁自殺

2021-04-05 21:25
「紐約客」雜誌最新封面故事，反映全美近來針對亞裔攻擊的社會問題。(取材自推特)

「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面

2021-04-01 09:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開

視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開
民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉

民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉
前NFL球員 槍殺名醫家庭5人後自殺 包括2童

前NFL球員 槍殺名醫家庭5人後自殺 包括2童
美房市近乎失控 上市四天88人搶 76人喊付現

美房市近乎失控 上市四天88人搶 76人喊付現
「滾回你的國家」 華女用中文聊天被搧耳光

「滾回你的國家」 華女用中文聊天被搧耳光