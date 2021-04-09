參選市議員 劉林劍虹獲孟昭文背書

劉林劍虹8日獲國會議員孟昭文背書。(取自劉林劍虹競選網站)

曼哈頓第一選區市議員參選人劉林劍虹(Jenny Low)8日獲得國會議員孟昭文 (Grace Meng)背書；孟昭文表示，面臨新冠肺炎疫情與仇恨犯罪，市議會和華人社區需要像劉林劍虹如此在社區根深蒂固、清楚表達社區團結聲音，並在眾多挑戰中持續建設社區的領導人。

孟昭文說，亞裔 社區和紐約市 面臨的危機，威脅著市民身心健康，如今需要大膽並能團結社區的領導人；她表示，疫情與仇恨犯罪的雙重打擊不會使亞裔社區的聲音沉默，反而會激發出更多紐約的移民精神，持續為社區爭取福利與權益。

劉林劍虹表示，孟昭文一直是為紐約勞工家庭和亞裔社區發聲的領導者，能夠與她肩並肩對抗外界針對亞裔的仇恨犯罪、攻擊和恐懼，感到非常榮幸；劉林劍虹還說，自己已經準備好為社區爭取更多平等而戰。

劉林劍虹日前已獲得國會眾議員維樂貴絲(Nydia Velazquez)、梅隆尼(Carolyn Maloney)以及州參議員劉醇逸等人背書；目前第一選區其他參選人包括曾在2017年挑戰現任市議員陳倩雯的馬泰(Christopher Marte)、陳倩雯的華裔幕僚長李金枝(Gigi Li)等人。