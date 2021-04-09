共和黨首位挑戰葛謨 澤爾丁宣布選州長

共和黨籍長島國會眾議員澤爾丁宣布參選紐約州長。(美聯社)

繼前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)的兒子安德魯·朱利安尼(Andrew Giuliani)表示考慮代表共和黨在2022年競選紐約州 長後，共和黨籍長島國會眾議員澤爾丁(Lee Zeldin)8日宣布參選州長，並指出「要拯救紐約，葛謨 (Andrew Cuomo)必須下台。」

41歲的澤爾丁是前總統川普的堅定擁護者，目前他是首位正式宣布挑戰葛謨參選2022年州長的共和黨人，他表示自己將秉持不留情面的鬥志，全身心投入選戰，幫紐約州從利用政府資源來出書、掩蓋養老院 疫情、性騷擾多名女性的葛謨手中解脫出來。

澤爾丁表示，紐約曾是全世界最棒的地方，但如今州內民眾卻面臨不斷增加的賦稅負擔，失去工作，並被不斷增加的犯罪嚴重困擾；他指出葛謨濫用權力和民眾對他的信任，掩蓋養老院疫情，如今到了葛謨退出政治舞台的時候。

澤爾丁出生於長島，曾從軍並派駐伊拉克，有一對雙胞胎女兒；他2014年當選紐約州國會眾議員，此前曾擔任四年紐約州參議員。

紐約州從2006年起一直是民主黨籍州長執政，葛謨自2011年擔任州長至今，兩次順利連任，本以為第四連任能夠水到渠成，但近月來其養老院疫情瞞報醜聞和性騷擾醜聞令其面臨多方調查和彈劾，黨內同僚也要求其辭職，他對明年是否競選還未表態。