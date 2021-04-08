楊安澤訪班森賀 承諾緩解小商家壓力、遊民減半

楊安澤(發言人)獲得新時代民主黨的背書。（記者黃伊奕／攝影）

紐約市 長參選人楊安澤 (Andrew Yang)7日拜訪布碌崙(布魯克林)班森賀沿途向小商家拜票，提出當選首要任務是緩解小商家壓力、重整紐約市經濟，相信只要經濟恢復，治安也會好轉；他並承諾當選第一任期內讓遊民人數減半。

楊安澤當日上午先前往布碌崙班森賀18大道接受新時代民主黨(New Era Democratic)的背書，隨後沿著18大道向小商家拜票，之後又在47選區市議員參選人李凱健(Ari Kagan)陪同下一起巡訪了86街。

楊安澤(左)和李凱健沿布碌崙86街向小商家進行拜票。（記者黃伊奕／攝影）

楊安澤表示，當選市長首要任務是幫助紐約市經濟從疫情中恢復，其中確保給予小商家支持是關鍵，過去常聽到商家抱怨市府在疫情中宣傳防疫規定，政府卻沒有提供援助信息；也希望通過減少罰款，讓小商家獲得更大生存空間。

楊安澤說，現在社區安全在大部分紐約居民心中占首位，經濟好轉相信也能改善治安，例如當街道照亮了、地鐵內有更多乘客，過去很多案件都能被避免；此外經濟好轉對減少遊民也有幫助，並承諾如當選將在第一任期裡減少紐約市一半以上遊民，認為紐約市遊民問題過去從未如此嚴重，以往政策錯誤與領導層的無能，是導致該惡化的主要原因。

針對近期暴增的仇恨亞裔 案件，他認為市警總局成立的亞裔仇恨犯罪工作組(Asian Hate Crime Task Force)應獲得政府撥款，隊中警員也應是全職，僅以志願者方式加入，難以真正發揮作用；他也了解到，不少受害者並未報警，所以他堅持市警必須和亞裔社區建立互相信任的牢固關係。