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黃敏儀、賈西亞 籲市府速恢復清潔服務

記者朱蕾╱紐約報導
黃敏儀(前排右起)、內斯波利、賈西亞呼籲市府全面恢復城市的清潔預算及服務。(黃敏儀競選團隊)
黃敏儀(前排右起)、內斯波利、賈西亞呼籲市府全面恢復城市的清潔預算及服務。(黃敏儀競選團隊)

代表紐約市清潔局人員的工會「Teamsters Local 831」，7日在法拉盛背書法拉盛市議員參選人黃敏儀(Sandra Ung)和市長參選人、前市清潔局局長賈西亞(Kathryn Garcia)，並共同呼籲市府全面恢復城市的清潔預算及服務，協助全市中小企業從疫情重創中恢復。

工會主席內斯波利(Harry Nespoli)表示，雖然市府日前宣布將恢復之前削減的一些清潔服務，但多個區的小商家仍面臨缺乏全面清潔服務的困擾，包括比去年同期減少40％的垃圾車；「削減預算不僅傷害紐約市，也傷害法拉盛等地區的中小企業；我們需要了解城市運作方式的市長和市議員，並保護成千上萬每天在疫情期間工作的清潔工會成員；賈西亞很關心工會成員、重視市府服務；黃敏儀了解社區需要、會為社區需求而戰。」

黃敏儀表示，很榮幸獲得Local 831工會的背書，無論是收垃圾還是除雪，清潔工人都是重要的前線工作者，他們在疫情中努力維持着城市的潔淨及正常運轉。

「確保民眾的生活質量將是我當選市議員後的首要任務之一，紐約人希望並值得擁有更整潔的街道」，黃敏儀說，「衛生部門的預算削減對清潔人員和社區都造成沉重打擊，隨着紐約市從疫情中逐漸恢復，我期待與Local 831工會合作，爲清潔員工提供市政廳所需的資金和支持。」

賈西亞表示，「若不優先且充分考慮城市的重要服務，我們將無法從疫情中完全恢復；要確保街道乾淨以及為重開的企業提供支持，才能有助企業發展、居民擁有好生活；而市府目前採取的是短視的方法，我們需要完全恢復清潔設施和服務所需的全部資金」。

賈西亞感謝內斯波利和清潔人員工會的支持，並表示，她會與工作者站在一起，要求全面恢復清潔資金、保持紐約市繼續是整潔且宜居之地。

紐約市 疫情 法拉盛

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