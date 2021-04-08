斯靜格參選市長 獲紐約市校長工會背書

紐約市校長工會宣布背書斯靜格。（記者金春香／攝影）

紐約市 校長工會(Council of School Supervisors and Administrators)做出紐約市長參選人背書決定，7日宣布背書市主計長斯靜格(Scott Stringer)，表揚其多年來對紐約市公校 的支持，以及一直以來與公校校長和職工站在同一戰線為全市學生帶來更優質教育。

斯靜格表示，作為公校學生家長，他理解紐約市師生和家長面臨的挑戰，他相信在與教師、校長和家長的共同合作努力下，學生們能夠快速回歸學習正軌，在紐約市公校體系中茁壯成長。

市校長工會擁有1萬6000名成員，包括目前在全市公校任職的校長、學監和職工以及退休成員，主席坎尼扎羅(Mark Cannizzaro)表示，公校在過去的一年因疫情 面臨諸多挑戰，需要一名擁有經驗和遠見的市府領導者，來保證全市學生獲得他們所需要的學術、社交和心理支持，「斯靜格就是這樣的領導者，他是公校學生家長，是一名盡職盡責的公職人員，也是一名終身紐約客。」

坎尼扎羅說，斯靜格在擔任多個民選官員職位期間，一直為公校的發展而努力，持續支持學校校長和管理者，且堅定支持利於提高全市教育水準的基本常規政策，他相信斯靜格從當選市長首日起，就能有條不紊地帶領公校和學生們進入後疫情恢復階段。