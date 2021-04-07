馬曉宇建疫苗信息網 楊安澤：若當選將邀他入職

楊安澤（左）表示，若當選市長，將頒發象徵榮譽市民的「城市之鑰」給馬曉宇（右）。（記者洪群超/攝影）

31歲的華裔工程師馬曉宇(Huge Ma)創建「TurboVax」和相關推特帳號，為紐約民眾提供便捷的新冠疫苗 預約信息，數以萬計紐約客受惠於此；紐約市 長參選人楊安澤 6日邀請馬曉宇共同出席記者會，表示若當選，將頒發象徵榮譽市民的「城市之鑰」給他，並將力邀他加入市府團隊，「Huge展現了科技如何讓政府更加便民。」

（影音來源：記者洪群超）

楊安澤當日和國會眾議員托瑞斯(Ritchie Torres)在曼哈頓華盛頓高地的「華盛頓堡軍械庫體育館」(Fort Washington Armory)大型疫苗接種點前，舉行記者會表彰華裔工程師馬曉宇。

出生成長在紐約的馬曉宇是愛彼迎(Airbnb)的軟件工程師，他在1月幫母親預約新冠疫苗註冊時，發覺州府和市府的線上預約系統過於繁瑣，便自己動手，花不到50元，不到兩周時間，建立「TurboVax」網站，自動搜集紐約州和市的疫苗預約空位信息，並隨時發布在推特帳號上，供民眾更加高效便捷地預約疫苗。

馬曉宇這一創舉使他成為紐約此次防疫戰線上又一明星，同時也幫助數以萬計民眾成功預約到疫苗注射；「不是悻悻站在一旁抱怨政府的官僚低效，而是親力親為助力解決，Huge做到了擁有更多資源的聯邦和地方政府都沒做到的事，你拯救了生命，值得紐約人感激。」托瑞斯還表示，馬曉宇正是讓人對紐約未來充滿樂觀的因素之一。

楊安澤表示，在仇恨亞裔犯罪此起彼伏的現今，馬曉宇展現了亞裔對社會的貢獻，「我若當選市長，首要做的事之一，就是給他頒發『城市之鑰』。」楊安澤還說，若他當選，將力邀馬曉宇加入市府團隊，幫助改善市府系統，實現所有市政服務「一站式」解決。

馬曉宇則謙虛表示，他沒有想到自己舉手之勞，能獲得如此多關注，更沒想到能幫到數以萬計的民眾，「我只是想讓疫苗預約流程更簡單，僅此而已。」

馬曉宇也針對近期頻發的歧視和攻擊亞裔事件發聲，表示「我要告訴每個人，你們的聲音和行為強而有力，我今天能站在這裡，也是一個有力明證；我相信科技若運用到正確的事情上，能切實改變社會，我也期待看到楊安澤和其他市長參選人運用科技來改善紐約市的表述。」