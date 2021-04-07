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楊安澤妻子憶兒時遭性侵 出童書教應對

記者金春香／紐約報導
楊安澤妻子出兒童書籍，講述兒時性侵經歷，籲重視防止性侵對話。（記者金春香／攝影）
楊安澤妻子出兒童書籍，講述兒時性侵經歷，籲重視防止性侵對話。（記者金春香／攝影）

楊安澤妻子盧艾玲(Evelyn Yang)一年多前揭露自己2012年懷孕時產檢，遭婦產科醫師哈登(Robert Hadden)性侵；日前她出版一本講述如何應對性侵的兒童讀物，並在接受採訪時透露，自己小時候也曾遭性侵。

盧艾玲本周在「早安美國」(Good Morning America)中，提到自己在哈登醫生一案大陪審團前作證過程中，觸發自己想起兒時曾遭受性侵的經歷。

她說，「在那個時刻，站在證人席上，我突然覺得自己像是一個被嚇壞了、無法動彈的小孩，我意識到，我以前就有過這樣的經歷。」

盧艾玲說，當自己還是小孩時，曾在學校被一個陌生人侵犯，幸好被一名學校員工發現並制止，「在性侵發生之前，我就有一種直覺，發覺有些不對勁，他對我非常友善，這讓我有些大意了，以為在學校就不會有事，而且我還記得我告訴自己不要沒禮貌，不要傷害他的感情。」

該性侵者後來被起訴，而盧艾玲也作證指控其罪行，不過在自己的家中，大家都避免談論那件事。

而盧艾玲也於去年年初揭露，2012年當她懷第一胎時，被她的婦產科醫師哈登性侵，去年曼哈頓地區檢察官重啟對哈登的刑事訴訟

受自己經歷啟發，盧艾玲日前出版「關於性侵的兒童讀物」(A Kids Book About Sexual Abuse)，她表示，雖然性侵這個話題難以啟齒，但希望這本書能幫助一些家庭開啟重要對話，能在一定程度上防止壞事的發生，也能幫助大家以更積極的方式應對類似事件，從小讓孩子了解這一話題相當重要。

盧艾玲也宣布該書的所有收益都將捐給非營利組織「Rape, Abuse and Incest National Network」。

性侵 美國 刑事訴訟

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