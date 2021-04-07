楊安澤、亞當斯漏報稅 「正在更新」

楊安澤被指漏報2019年將近1萬4500元收入，目前楊安澤團隊正在更新稅表補報。（記者和釗宇／攝影）

有消息指華裔紐約市長參選人楊安澤 去年報稅 時，曾漏報將近1萬4500元收入，楊安澤團隊表示，目前正在更新稅表補報；而目前民調僅次於楊安澤的另一參選人、布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)也被發現漏報了房租收入。

政治新聞網站Politico報導，楊安澤去年在競選總統時，向聯邦選舉委員會(Federal Election Commission)提交的紀錄顯示，他在2019年最後兩個月曾從競選帳戶中獲得將近1萬4500元收入，但這部分收入沒有報稅。

同時，2019年楊安澤在競選期間資金短缺，於是從自己的養老帳戶支取免繳稅的4萬元資金，同時他有大約5萬5000元來自版稅、投資和租金 的收入也未報稅；但其團隊表示，楊安澤子女的兒童照護免稅額抵消了這部分稅款。

楊安澤的競選發言人斯伯恩(Jake Sporn)表示，楊安澤競選帳戶的扣稅以及向聯邦選舉委員會的申報都是正確的，目前楊安澤的會計師正在修改2019年稅表，可能需要一段準備時間，目前尚未完成提交；他還表示，預計楊安澤不會出現其他欠稅情況，因為競選團隊在發工資時已經扣稅，但最終仍須由國稅局(IRS)確定是否欠稅。

同時，亞當斯也被曝漏報了2017年、2018年和2019年的租金收入，但其團隊目前拒絕提供完整的報稅信息；Politico報導，亞當斯曾在2017至2019年間出租其在貝弗-史岱文森(Bedford- Stuyvesant)的多家庭房屋，每年租金收入5萬元；他曾在市利益衝突委員會(Conflicts of Interest Board)申報此項收入，但從未向國稅局申報；其團隊表示，亞當斯的會計師正在更新稅表。