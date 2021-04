宗教領袖線上論壇 聲援亞裔

紐約市宗教領袖委員會18日舉辦線上論壇,聲援亞太裔社區對抗仇恨犯罪和種族歧視,勞特呼籲社會必須要團結在一起對抗。(截自視訊會議)

針對亞裔 的種族歧視 在美國存在超過一個世紀,近期亞裔社區又面臨更嚴重的針對性仇恨犯罪 ;紐約市宗教領袖委員會(Commission of Religious Leaders)日前舉辦線上論壇,聲援亞太裔社區,與會宗教領袖表示,所有社區都應該要站在一起對抗種族歧視和仇恨犯罪,同時他們也將站在一起為亞裔社區發聲。

當天的活動由紐約市預防仇恨犯罪辦公室(Office for the Prevention of Hate Crimes)行政總監勞特(Deborah Lauter)主持,她表示在疫情之後亞太裔面臨許多反亞裔事件,日前在亞特蘭大的按摩院槍擊案更讓情況升溫,社會必須要團結在一起對抗。

會上,中央猶太教會堂(Central Synagogue)的韓裔與猶太裔後代拉比(Rabbi)Angela Buchdahl、中城希望教堂牧師Drew Hyun和中華海外宣道會牧師胡永佳等人,都是在美國出生長大的第二代移民,由於外表看起來為亞裔,他們了解成為代罪羔羊的感受以及在美國社會被當成「陌生人」的感覺,如今亞裔被當作仇恨犯罪的目標,也擔心家人親友成為被攻擊的對象。

與會宗教領袖表示,不論族裔民眾應該要站出來譴責仇恨犯罪和種族歧視,呼籲信眾應該要站在一起,而基督教文化中心牧師A.R. Bernard引用聖經箴言:「你當為啞巴或不能自辯者開口,為一切孤獨的伸冤;你當開口按公義判斷,為困苦和窮乏的辨屈」,他說:「作為宗教領袖,應該與亞裔弟兄姊妹站在一起,幫他們發聲。」

紐約市猶太教牧師董事會副主席Joseph Potasnik說,如今是亞裔社區被針對,但明天可能就是其他族裔,沒有人能置身度外,所有社區都應該團結對抗仇恨犯罪和種族歧視;他也認為應該要有更多年輕人站出來抵制仇恨犯罪,藉此也能教育下一代。