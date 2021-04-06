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宗教領袖線上論壇 聲援亞裔

記者顏嘉瑩／紐約報導
紐約市宗教領袖委員會18日舉辦線上論壇，聲援亞太裔社區對抗仇恨犯罪和種族歧視，勞特呼籲社會必須要團結在一起對抗。(截自視訊會議)
紐約市宗教領袖委員會18日舉辦線上論壇，聲援亞太裔社區對抗仇恨犯罪和種族歧視，勞特呼籲社會必須要團結在一起對抗。(截自視訊會議)

針對亞裔種族歧視在美國存在超過一個世紀，近期亞裔社區又面臨更嚴重的針對性仇恨犯罪；紐約市宗教領袖委員會(Commission of Religious Leaders)日前舉辦線上論壇，聲援亞太裔社區，與會宗教領袖表示，所有社區都應該要站在一起對抗種族歧視和仇恨犯罪，同時他們也將站在一起為亞裔社區發聲。

當天的活動由紐約市預防仇恨犯罪辦公室(Office for the Prevention of Hate Crimes)行政總監勞特(Deborah Lauter)主持，她表示在疫情之後亞太裔面臨許多反亞裔事件，日前在亞特蘭大的按摩院槍擊案更讓情況升溫，社會必須要團結在一起對抗。

會上，中央猶太教會堂(Central Synagogue)的韓裔與猶太裔後代拉比(Rabbi)Angela Buchdahl、中城希望教堂牧師Drew Hyun和中華海外宣道會牧師胡永佳等人，都是在美國出生長大的第二代移民，由於外表看起來為亞裔，他們了解成為代罪羔羊的感受以及在美國社會被當成「陌生人」的感覺，如今亞裔被當作仇恨犯罪的目標，也擔心家人親友成為被攻擊的對象。

與會宗教領袖表示，不論族裔民眾應該要站出來譴責仇恨犯罪和種族歧視，呼籲信眾應該要站在一起，而基督教文化中心牧師A.R. Bernard引用聖經箴言：「你當為啞巴或不能自辯者開口，為一切孤獨的伸冤；你當開口按公義判斷，為困苦和窮乏的辨屈」，他說：「作為宗教領袖，應該與亞裔弟兄姊妹站在一起，幫他們發聲。」

紐約市猶太教牧師董事會副主席Joseph Potasnik說，如今是亞裔社區被針對，但明天可能就是其他族裔，沒有人能置身度外，所有社區都應該團結對抗仇恨犯罪和種族歧視；他也認為應該要有更多年輕人站出來抵制仇恨犯罪，藉此也能教育下一代。

亞裔 種族歧視 仇恨犯罪

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