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楊安澤開支票 若當選永久資助「開放街道項目」

記者和釗宇／紐約報導
楊安澤4日表示，如果當選，他計畫由市府投資設立永久性的開放街道項目。（楊安澤團隊提供）
楊安澤4日表示，如果當選，他計畫由市府投資設立永久性的開放街道項目。（楊安澤團隊提供）

華裔紐約市長參選人楊安澤4日表示，如果當選，他計畫由市府投資設立永久性的開放街道項目(Open Street Program)，並將該項目擴大至更多低收入社區。

楊安澤日前訪問了兩處開放街道，他表示，隨著疫情好轉，市民外出愈來愈多，理應有機會在街道上和親友在一起享受新鮮空氣和陽光；「開放街道也給餐館業帶來新的發展機會，目前這個項目正進入第二個夏天，我們應該在此基礎上給該項目增加投資並不斷擴大，我對開放街道的未來非常期待。」

他表示，如果當選，他將設法讓開放街道項目永久化，並投入更多資金和資源，支持社區組織和商業改進區(BID)監管其域內的開放街道；楊安澤說，目前的開放街道計畫管理分散，基本由志願者管理，他當選後市府將提供特別資助該項目，使該項目不再依賴社區捐款，讓社區在減少投入成本的情況下享受這一項目；此外，他還計畫延長街道開放的時間並增加開放天數。

同時，楊安澤還計畫向沒有商改區或社區組織的地區派遣交通局、公園局和其他部門的專員，管理當地的開放街道；屆時，交通局將提供必要資源和設施，並與社區協商街道開放時間；他說，此前有報導顯示，低收入社區少有開放街道，他上任後將把開放街道拓展到布朗士區和史泰登島的低收入社區。

此前已有多名市長參選人支持將開放街道項目永久化，包括斯靜格(Scott Stringer)、威利(Maya Wiley)、莫拉萊斯(Dianne Morales)、賈西亞(Kathryn Garcia)、多諾萬(Shaun Donovan)等。

低收入 楊安澤 投資

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