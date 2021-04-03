支持砍警局經費？紀思庭辯解

紀思庭2日向華媒表示，市府面臨巨大財務赤字，他不得已才支持預算案，並非支持削減警局經費。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)貝瑞吉市議員紀思庭(Justin Brannan，見圖，本報檔案照)，去年對2021年市府財政預算 投贊成票，近日外界重提此事，責備他支持削減警局經費；紀思庭2日向華媒表示，新冠疫情下市府面臨巨大財務赤字，預算案儘管不盡人意但勉強接受，並非不支持市警。

紀思庭說，紐約市 因疫面臨高達100億元的財務缺口，市府各個機構都不能倖免，受到不同程度的經費削減；就算深知去年提出的預算案內容不能讓人感到滿意，但勉強可維持紐約市運作，他因此才選擇支持，而不是有意針對警方。

他表示，若市議會不能定奪預算案，就要上交給州長葛謨(Andrew Cuomo)處理，屆時若州府砍掉更多經費、大幅裁員，後果更不堪設想。

紀思庭說，事實上警局經費削減後，沒有任何警員因此被革職，只是暫停某些職位的聘請、取消或減少外部合同、推遲購買新車、節省支付加班費等；紀思庭說，他一直相信警務執法，也需要警員幫助他共同完成選區工作、確保社區安寧。

此外，針對亞裔 攻擊案件頻發，他覺得必須為反仇恨亞裔犯罪工作組撥款以獲得足夠資源，「工作組的成立非常好，但需要確保其存在帶來真正效益」；他說需要市警總局先提出數字，再衡量這筆款項是否可行，也希望市警總局就工作組具體細節，例如如何運作、工作組警員是專職還是身兼其他工作等，可以披露給大眾。