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市議員參選人坎斯頓、帕茲納 訪中華公所

記者顏嘉瑩／紐約報導
參選布碌崙(布魯克林)第46選區、第47選區的市議員參選人坎斯頓和帕茲納，於3月31日拜訪紐約中華公所。(中華公所提供)
參選布碌崙(布魯克林)第46選區、第47選區的市議員參選人坎斯頓和帕茲納，於3月31日拜訪紐約中華公所。(中華公所提供)

布碌崙(布魯克林)第46選區、第47選區的市議員參選人坎斯頓(Donald Cranston)和帕茲納(Steven Patzer)，於3月31日拜訪紐約中華公所，表達贊成維護治安、反對歧視亞太裔犯罪的立場；對於紐約市地稅問題，兩人也認為現行制度需改善。

中華公所主席于金山表示，該公所服務華人社區百年，政治立場中立；他也說，中華公所提供所有參選人平台表現，尤其是布碌崙第46、47選區對華人選民日益增長，將有助於選民了解參選人政見。

坎斯頓表示，他堅決反對關閉雷克島監獄， 更反對在華埠等地蓋新監獄；他說，雷克島監獄可以整修、添增設備、改善交通，加上電子網上過堂， 不需要在華埠等社區建城區監獄。

有關地稅問題，坎斯頓說，紐約州其他郡縣都規定地稅每年不得增長2%，但紐約市卻不包含其中，並每年以10%以上增長， 此種情況必須改善。

帕茲納表示，地稅不應每年重估並上漲，而應每隔三、五年重估一次，以減少小業主的負擔。

另外他也反對城區監獄計畫，「哪裡有在精華地段蓋監獄的政府？」帕茲納還贊成增加市警預算，認為城市發展、經濟穩定，必須治安良好。

兩名參選人支持保留特殊高中，並增加教育資源，協助更多初中生參與特殊高中入學考試；希望市府單位加強多元化語言服務，推廣政府政策及服務；同時面對急速上升的華人人口，將增加華語社區服務員，建立與華裔選民密切的服務網絡。

監獄 紐約市 華人

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