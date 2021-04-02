民代挺大麻合法 華社憂安全衛生

葛謨簽署「大麻管控與稅收法案」，紐約州就此成為全美第15個允許娛樂用大麻合法化的州。（本報檔案照）

紐約州 長葛謨(Andrew Cuomo)日前簽署大麻合法化 法案，紐約州就此成為全美第15個大麻合法化的州，不少代表華人社區的州議員也都投票支持，引發反對大麻合法化的社區華人不滿，認為在公眾場所吸食大麻引起安全和衛生問題，在亞裔最遭到針對的非常時刻，更加害怕出門在外會被攻擊。

投支持票的州參議員郭納德(Andrew Gounardes)對此回應表示，就算大麻沒被合法化，民眾還是會通過非法途徑獲得大麻，反而讓黑市猖獗；而大麻合法化反而帶來正面影響，例如稅收能緩解財務緊缺，為許多產業提供資金。

但他也承認，這需要足夠的管制，對他而言，吸食大麻後的駕駛安全問題應受到關注，好消息是法令中增加對受影響駕駛者的唾液樣本化驗規定，相信這會讓駕駛者更加謹慎。

根據法案，40%的大麻稅收將投資於有色人種社區，之前的大麻相關犯罪紀錄會清除，並鼓勵民眾到合法市場購買大麻；另外40%的稅收則投資教育，剩下20%用於戒毒事業和公共教育項目；州府統計，大麻合法化後，每年將為州府增加3億5000萬元的稅收，並提供大量就業機會。

大麻合法化自提出以來就備受爭議，布碌崙民代只有民主黨籍州眾議員 寇頓(William Colton)、Simcha Eichenstein和共和黨籍州眾議員譚杜喜( Michael Tannousis)投反對票。

其他華社所熟悉的民選官員，如代表8大道社區的州眾議員白彼得(Peter Abbate)、康尼島州眾議員弗朗特斯(Mathylde Frontus)、日落公園州眾議員米婷絲(Marcela Mitaynes)、州參議員米維(Zellnor Myrie)、郭納德等均投支持票。