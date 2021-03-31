我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／曼哈頓殺母暴徒落網 攻擊亞裔何時了？

2020年全美三大死因：心臟病、癌症、新冠病毒

市議員康斯坦丁尼斯下周離職 任青少年服務組織執行長

記者朱蕾／紐約報導
康斯坦丁尼斯宣布他將於下周離任市議員，並出任皇后區多元男女生俱樂部執行長。(取自康斯坦丁尼斯臉書)
康斯坦丁尼斯宣布他將於下周離任市議員，並出任皇后區多元男女生俱樂部執行長。(取自康斯坦丁尼斯臉書)

皇后區阿斯托利亞(Astoria)市議員康斯坦丁尼斯(Costa Constantinides)31日宣布，他將於下周離任市議員，並出任皇后區多元男女生俱樂部(Variety Boys and Girls Club of Queens)的執行長。

康斯坦丁尼斯說，「今天我宣布一個非常困難做出的個人決定，我4月9日從市議會辭職，皇后區多元男女生俱樂部請我擔任執行長，我已接受這一職位」。

他說，「我必須做出一個非常個人、職業、以及考慮到家庭的決定，不是根據任何人的時間表，而是我的時間表，我只是想為自己做出一個好的決定，以及我如何能更好服務社區」。

康斯坦丁尼斯原本於今年底期滿卸任，他代表的22選區包括皇后區阿斯托利亞、東艾姆赫斯特、部分長島市、雷克島以及木邊；目前，有七人參選該職位，康斯坦丁尼斯上周表示，卡班(Tiffany Cabán)是他的第一選擇，社區領袖Evie Hantzopoulos是第二選擇。

關於將來是否再次競選公職，康斯坦丁尼斯表示，他「學會了永遠不要說得太絕對」，但會全力投入到新職位；還表示，提前離職的決定並不是他輕率或無負擔的決定，不過他把新的職位視為對社區服務的延續，「擔任公僕不一定只在民選職位上，很多時候很多人忘記了這個事實。」

位於阿斯托利亞30路21-12號的皇后區多元男女生俱樂部，服務西皇后區的青少年超過65年，為兒童和整個社區提供各種項目，包括補習、夏令營和職業發展機會。

康斯坦丁尼斯還表示，過去一年對他和他的家人是艱難時期，他和他的妻子去年感染新冠，且仍在恢復中。他了解此病毒給自己的家庭、以及更多倖存者和社區成員造成的影響。他幾天前在臉書上發文講述了去年4月的「黑暗時期」，當時他被診斷感染新冠，該病毒之後損害了他的神經系統、消化道和心理健康。

他說，「為當地居民服務是我一生的榮幸，我不會離開，只是開始一個新篇章」。

目前尚不清楚是否將舉行特別選舉來選出康斯坦丁尼斯的繼任者。

皇后區 長島市 臉書

上一則

白思豪簽行政令 警高層職位人選 須保證至少一名少數族裔

延伸閱讀

皇后區悼亞城受害者 譴責仇恨犯罪

皇后區悼亞城受害者 譴責仇恨犯罪
孟昭文接種新冠疫苗 鼓勵符資格者快預約

孟昭文接種新冠疫苗 鼓勵符資格者快預約
孟昭文接種新冠疫苗 鼓勵符合資格的民眾盡快預約

孟昭文接種新冠疫苗 鼓勵符合資格的民眾盡快預約
男離職討915元工資…老闆竟給9萬枚1分錢硬幣 丟車道上

男離職討915元工資…老闆竟給9萬枚1分錢硬幣 丟車道上
H-1B離職60天內 可申請更換雇主或轉換身分

H-1B離職60天內 可申請更換雇主或轉換身分
爭取成功 紐約皇后區貝賽設長期接種站 即起預約

爭取成功 紐約皇后區貝賽設長期接種站 即起預約

熱門新聞

劉湯米(中)接受採訪，還原案發經過。(陳先生提供)

華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理

2021-03-26 13:17
「精益求精通行碼」在紐約全面啟動。（州長辦公室提供）

紐約全面啟動「精益求精通行碼」 疫苗護照先試點

2021-03-27 17:10
位於法拉盛羅斯福大道的新世界商城一層的六福珠寶，於26日下午4時左右，遭到一名嫌犯的暴力搶劫。圖片來源：記者牟蘭/攝影

圖輯╱紐約法拉盛珠寶店 遭暴力搶劫

2021-03-26 17:21
該男子踹倒一名65歲亞裔女性，並以反亞裔言論辱罵，現遭警方通緝。（市警提供）

非裔男狠踹亞裔婦 大罵「你不屬於這裡」

2021-03-30 02:29
長岡亮在感染新冠住院治療兩個月後返家，發現公寓被管理層清空。(取自GoFundMe)

樂譜、護照全被丟…亞裔男染疫住院 租屋被房東清空

2021-03-29 11:30
該嫌犯在曼哈頓地鐵站中毆打亞裔女子臉部，並以歧視言語辱罵。(市警提供)

「新冠都是因為你們」亞裔女紐約地鐵站被毆臉

2021-03-29 02:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親

攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親
仇恨攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施

仇恨攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施
世界OnAir／疫苗哪個好？變種病毒讓疫苗失效？醫師這樣說

世界OnAir／疫苗哪個好？變種病毒讓疫苗失效？醫師這樣說
新冠疫苗效力能維持多久？專家：至少3個月

新冠疫苗效力能維持多久？專家：至少3個月
「走在路上都害怕」憂歧視治安 金山華人舉家遷回台

「走在路上都害怕」憂歧視治安 金山華人舉家遷回台