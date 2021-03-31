長者怕外出 寇頓：攜哨子、胡椒噴霧防身

布碌崙南區民選官員與社區代表30日舉行記者會譴責仇恨攻擊亞裔的罪案，也建議民眾可攜帶哨子、胡椒噴霧在身，必要時能自衛。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙 (布魯克林)班森賀華社連續發生多起亞裔 遭仇視攻擊案件，當地華裔 長者因此害怕外出；布碌崙南區民選官員與社區代表30日舉行記者會譴責攻擊亞裔的行為，並建議民眾可攜帶哨子、胡椒噴霧，必要時防身。

州眾議員寇頓(William Colton)、布碌崙華人聯合會負責人黃涵華、布碌崙華人健康協會會長陳麗娜、布碌崙華人社區服務中心負責人羅添福等人30日在班森賀25大道交86街路口集會，譴責當地近來頻發的攻擊亞裔行為；包括一對華裔老夫婦購物後被非裔男子騷擾搶劫，出手相助的華裔公車司機被打，以及發生至少兩起亞裔走在路上，被人吐口水辱罵事件。

以上案件讓不少社區華裔長者感到恐慌；華聯會經理鄧銘賢表示，社區長者不斷打電話表達不安，兒女也讓他們不要外出；在上周舉行的警民會議中，首度有大批華裔民眾參與，向警方學習自我保護方法，可見真切對威脅感到恐懼。

他說公車司機的出手相救雖然英勇，但也因此受傷，並不是理想的情況；呼籲大家在目擊犯罪時，第一時間馬上報警，之後才想辦法安全介入，不要貿然插手。

寇頓則說，大眾要表達對仇視亞裔行為的強烈不滿，但僅是發聲遠遠不夠，希望司法能嚴懲犯罪分子，而不是警方逮捕後隔天就保釋放出，起不到震懾作用；他也建議民眾不要滿腔熱血就上前反擊壞人，最重要的是先報警，記下嫌犯的樣貌，讓警方到現場處理。

社區的不安寧讓許多人萌發攜帶武器出門的想法，寇頓說紐約州允許攜帶胡椒噴霧，但民眾要事先學會使用，哨子也是一個很好的自衛工具，感覺到危險時，可立即吹響哨子，讓其他人注意到自己；他表示最不想看到的情況是民眾帶槍出門，之前就有民眾為了營救他人而開槍，結果瞄不準反射傷無辜的人，呼籲大眾避免用槍。