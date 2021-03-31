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反歧視亞裔 霍楚籲旁觀者出手相助

記者顏嘉瑩／紐約報導
霍楚表示，要解決在全美頻發的針對亞太裔仇恨犯罪，需要所有民眾的改變，若看到類似事情，應該要「挺身、聆聽、介入、行動」，所有族裔也應團結。(截自視訊會議)
霍楚表示，要解決在全美頻發的針對亞太裔仇恨犯罪，需要所有民眾的改變，若看到類似事情，應該要「挺身、聆聽、介入、行動」，所有族裔也應團結。(截自視訊會議)

紐約州人權辦公室(New York State Division of Human Rights)30日舉辦仇恨亞裔犯罪論壇，副州長霍楚(Kathy Hochul)表示，要解決在全美頻發的針對亞太裔仇恨犯罪，需要所有民眾的改變，若看到類似事情，應該要「挺身、聆聽、介入、行動」，同時所有族裔也應團結。

霍楚表示，她在看到65歲亞裔女性在曼哈頓中城遭襲擊的影片後，感到很憤怒，面對有人遭受攻擊，旁觀者卻未出手相助；她說，亞裔社區先受到新冠肺炎疫情影響，如今又再遭受歧視，所有人都應該改變，可以協助報警、拍照、主動出手協助，展現對亞太裔社區的支持。

霍楚說，在紐約州以至全美，不應該出現任何根據人們的種族、膚色、宗教、性別等的攻擊，這樣的情況應該立刻解決，政府也提供多種語言的服務，針對心理或執法單位的仇恨犯罪小組等，協助亞裔社區。

州人權辦公室主任史密斯(Johnathan Smith)說，根據紐約市警，光在上周就有27起反亞裔相關案件報案；全美則有3800起，且在所有報案中，10%為攻擊案、38%針對亞裔女性，13%發生在紐約州。

亞美聯盟(Asian American Federation)行政總監韓裔姚久安(Jo-Ann Yoo)分享自己的經驗；她表示，由於亞太裔的歧視案，現在走在街上如果有人跟在她後面，會擔心自己是否會無端遭受攻擊，「這些人專挑亞裔女性是因為他們知道，女性體型通常比較小，而且會保持安靜、不敢報案。」

姚久安說，政府必須要有完善的計畫，除了宣導、支持亞裔社區外，也應針對旁觀者進行訓練，若有類似事件發生，則可從旁協助。

根據關注種族歧視的「反誹謗聯盟」(Anti-Defamation League，ADL)最新數據，美國白人至上主義的宣傳訊息，在去年增加了將近一倍，創下新高；該組織紐約及新澤西地區主任李奇曼(Scott Richman)表示，過去人們在看到歧視案時通常都保持安靜，但現在應該要積極主動，透過了解彼此、與其他族裔建立橋樑，就能產生互助互信，發出統一團結的聲音，反對種族歧視。

亞裔 紐約州 種族歧視

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