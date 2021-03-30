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皇后區悼亞城受害者 譴責仇恨犯罪

記者朱蕾／紐約報導
舒默對現場的亞裔青少年說，「你們是未來，不要害怕，我們愛你們。」。(記者朱蕾/攝影)
舒默對現場的亞裔青少年說，「你們是未來，不要害怕，我們愛你們。」。(記者朱蕾/攝影)

皇后區長理查茲(Donovan Richards)29日晚舉行為亞城槍擊案受害人燭光守夜活動，聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)、國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸等多位民選官員、社區和宗教領袖以及青少年在皇后區公所前，手舉蠟燭悼念逝者，譴責仇恨暴力。

理查茲表示，「在皇后區，我們為多元化而自豪，如果你對其他族裔懷有仇恨，要不消除仇恨、要不請離開我們的社區，這裡不歡迎你」。

理查茲還說，「停止仇恨亞裔不僅僅是口號，這是我們的責任，確保我們家人的安全和社區的熱情就意味著，我們作為一個皇后區宣告這裡絕不容忍任何仇恨存在。」

28日前往亞特蘭大的按摩院槍擊案發地致哀、並慰問了受害者家屬的孟昭文表示，受害人家屬經歷了難以想象的痛苦，仍願意與當地民選官員會面，說出他們的遭遇、分享他們家庭的故事，從而讓更多人了解受害人、特別是亞裔女性的故事。

她說，太多在美亞裔的故事被忽視，「在此槍擊案中離開我們的人，我們要確保他們的故事成為美國歷史的一部分。」孟昭文還感謝這幾個月來一直站出來支持亞裔並反對仇恨和歧視的各族裔社區和民選官員。

舒默表示，「我們與受害人及其家屬以及所有亞裔站在一起，我們不會讓仇恨者成功，他們是反美國精神」；他面朝現場的亞裔青少年說，「你們是未來，不要害怕，不要讓任何人認為你們不是優秀美國人，不要讓任何人傷害你，我們愛你們。」

市議員參選人陳熠、亞裔維權大聯盟副會長趙靖桉等也到場紀念槍擊案受害人。

理查茲(講話者)說，停止仇恨亞裔不僅僅是口號，更是責任。(記者朱蕾/攝影)
理查茲(講話者)說，停止仇恨亞裔不僅僅是口號，更是責任。(記者朱蕾/攝影)

亞裔 皇后區 槍擊

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