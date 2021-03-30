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楊安澤、亞當斯4參選人法拉盛搏政見 談仇恨犯罪、經濟復甦

記者朱蕾／紐約報導
孟昭文(中)舉行市長參選人華人社區見面會，楊安澤(右一)、賈西亞(右二)、亞當斯(左一)、多諾萬(左二)與華人商家、社區代表交流政見。(記者朱蕾/攝影)
孟昭文(中)舉行市長參選人華人社區見面會，楊安澤(右一)、賈西亞(右二)、亞當斯(左一)、多諾萬(左二)與華人商家、社區代表交流政見。(記者朱蕾/攝影)

國會眾議員孟昭文29日舉行紐約市長參選人華人社區見面會，楊安澤(Andrew Yang)、布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)、前紐約市清潔局局長賈西亞(Kathryn Garcia)以及前聯邦住房及城市發展部長多諾萬(Shaun Donovan)四名參選人在法拉盛與華人商家、社區代表交流政見。

針對紐約市最近幾年生活成本大增，越來越多的紐約人移居到外州，楊安澤表示，近幾個月估計有30萬人已經離開紐約，其中包括收入高、繳稅多的居民、企業主等；對於一名有限責公司的企業主，生活在紐約的稅率比在佛州高出約13%，這是很現實的問題，因此紐約市應盡可能快的重建紐約市的價值定位。

數十名華人商家、社區代表參加市長參選人華人社區見面會。(記者朱蕾/攝影)
數十名華人商家、社區代表參加市長參選人華人社區見面會。(記者朱蕾/攝影)

楊安澤說，紐約市的生活成本一直高於佛州，但紐約市的機會很多，民眾定居在此，努力工作，無論是對個人、孩子還是員工，有比在美國其他地方更好的機會，現在的問題是民眾開始質疑機會，而生活成本的差距仍未變，因此下任市長需要同時致力於：重建人們對紐約市仍是創業、經商、職業發展及安家的最好之地的信心，需要重開學校，為經濟注入發展動力、確保企業成功重開；同時審視紐約市的生活、經商成本，找出可改善之處，例如減少對小商家的罰單、確保學校教學質量等。

針對仇恨犯罪問題，警察出身的亞當斯則表示，面對仇恨犯罪，絕對不能沉默，應全市合力打擊，他若當選，會重建仇恨犯罪組，確保每一起案件徹底調查，並提供需要的所有資源，以及讓警局在亞裔社區等部署便衣警員；還要對此類罪案定罪嚴格，學校裡增加多元文化教育，增加各族裔學生間的了解。

當問到如何幫助小商家，賈西亞表示，新冠疫情前，紐約人超過四成的食物是到餐館用餐，若當選市長，她會支持對小商家提供貸款基金吸引商家回歸，市府設置一個機構為商家提供一站式服務，利用全市的公共開放空間促進商業，民眾每天依賴的市府服務要到位，市府應是商家的支持者和後盾，而不是屢開罰單的對立者。

多諾萬表示，他要推動紐約市成為最具創新的地方，建設新的生物科技中心，設立創新區助商業的未來發展，並與全世界建立合作關係，為創業者、移民、商家等提供更多資源。

紐約市 楊安澤 仇恨犯罪

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