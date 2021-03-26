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非裔社區集會 理查茲：打亞裔就是打我

記者牟蘭／紐約報導
理查茲(講話者)譴責仇恨亞裔犯罪，並表示誰若毆打亞裔，等同攻擊他。(記者牟蘭／攝影)
理查茲(講話者)譴責仇恨亞裔犯罪，並表示誰若毆打亞裔，等同攻擊他。(記者牟蘭／攝影)

非洲裔皇后區長理查茲(Donovan Richards)25日在非洲裔聚居社區牙買加(Jamaica)的一場集會上，譴責仇恨亞裔犯罪，並直言誰若毆打亞裔，等同攻擊他；集會組織者表示，亞裔在疫情高峰期向當地捐贈了至少50%的防疫物資，幫助非洲裔社區度過難關，呼籲各族裔團結一致，共同對抗仇恨犯罪。

影音來源：記者牟蘭

這場反仇恨亞裔集會由非營利組織「100 Suits for 100 Men」發起，邀請理查茲以及皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)、前皇后區代理區長李珍宰、韓裔社區服務中心主任李琳達(Linda Lee)、華人策劃協會皇后區社區服務主管吳明曉，連同多位非洲裔與亞裔社區代表參加。

理查茲表示，近期全國各地仇恨亞裔的罪案頻發，在亞特蘭大發生針對亞裔的恐怖襲擊，在紐約法拉盛籃球場前一名亞裔少年因自己的膚色被攻擊，在紐約上州街頭一名亞裔長者被無故推倒，這些罪案都讓他備感憂心。

理查茲說，身為非洲裔，他更能了解那些因膚色被歧視、孤立甚至攻擊的不公對待；他說去年夏天，亞裔社區挺身而出，支持「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)維權運動，他督促非洲裔社區支援亞裔，共同抵抗仇恨犯罪，「如果你打了亞裔，就是打了我，這是我的肺腑之言」。

「100 Suits for 100 Men」創辦人李溫斯頓(Kevin Livingston)表示，去年新冠疫情爆發，牙買加市中心如同空城；他說，是亞裔社區向他們伸出援手，捐贈口罩等防疫物資，讓該組織能繼續為長者送餐，「我還記得我的亞裔姊妹，戴著五層口罩來捐贈物資」。

李溫斯頓說，去年3月到5月，當地至少有50%的物資來自亞裔社區，牙買加還有許多亞裔經營的商店提供大量的就業機會；他以當地一家韓裔經營的美容商店舉例說，該商店有四家分店，在疫情期間為多名非洲裔與西語裔青年提供工作。

凱茲邀請五位助理檢察官與她共同站台，她介紹，皇后區檢察官辦公室設立仇恨犯罪調查小組，她說，若不盡快遏止仇恨亞裔犯罪，風氣將會蔓延。

凱茲(講話者)當日帶來五名助理檢察官到場，呼籲非洲裔社區共同對抗仇恨亞裔犯罪。(...
凱茲(講話者)當日帶來五名助理檢察官到場，呼籲非洲裔社區共同對抗仇恨亞裔犯罪。(記者牟蘭／攝影)
理查茲(講話者)譴責仇恨亞裔犯罪，並表示誰若毆打亞裔，等同攻擊他。(記者牟蘭／攝...
理查茲(講話者)譴責仇恨亞裔犯罪，並表示誰若毆打亞裔，等同攻擊他。(記者牟蘭／攝影)

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