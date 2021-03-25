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民調：民主黨半數選民未決定市長人選 楊安澤支持度第一

記者和釗宇／紐約報導
民調顯示，紐約市仍有半數民主黨選民未能決定自己支持的新任市長人選，楊安澤支持率仍排在第一。（記者和釗宇／攝影）
民調顯示，紐約市仍有半數民主黨選民未能決定自己支持的新任市長人選，楊安澤支持率仍排在第一。（記者和釗宇／攝影）

最新民調顯示，目前紐約市仍有半數民主黨選民未決定自己支持的新任市長人選，而華裔參選人楊安澤獲得16%的支持率，仍名列第一，領先第二位6個百分點；楊安澤團隊自行組織的民調顯示，楊安澤將在排序複選制下獲勝，最終得票率或達到近六成。

Fontas Advisors和Core Decision Analytics上周進行的民調電話訪問了800名民主黨籍選民，50%的受訪者表示還不清楚將投票給誰；儘管楊安澤16%的支持率排在第一，但也遠不及同機構兩個月前民調的28%；排在第二位的是布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)，支持率為10%，其後分別是白思豪前法務顧問威利(Maya Wiley)的6%和市主計長斯靜格(Scott Stringer)的5%。

此次民調的贊助人方塔斯(George Fontas)表示，今年的市長選舉仍有無限可能，任何參選人都有可能獲勝；Core Decision Analytics的羅森布拉特(Adam Rosenblatt)說，很多選民可能剛剛開始關注市長選舉，大部分人可能對參選人仍不了解，也了解即將實施的排序複選制，所以未做決定；民調顯示，有高達41%的選民表示從未聽過排序複選制，只有15%的人表示聽過。

相比上次民調，包括楊安澤在內的主要參選人支持率均有所下降；除了楊安澤從28%降至16%，亞當斯也從17%降至10%，斯靜格則從13%降至5%；此外，半數未做出決定的選民大部分為女性，但從族裔、年齡等其他維度看，分布較為平均。

不過，本次民調為電話採訪，訪問時只提到參選人的名字，並不對參選人做詳細介紹，因此知名度更高的參選人更占優勢；民調顯示，有85%的受訪者知道楊安澤，高於斯靜格的64%和亞當斯的62%。

楊安澤團隊日前也在全市範圍內訪問了1000名潛在民主黨選民，顯示排序複選制規則下，第一輪楊安澤將獲得25%的第一順位選票，大幅領先排在第二位亞當斯的15%；而到最後一輪，楊安澤將獲得59%的選票；而且，楊安澤支持者的忠誠度極高，把楊安澤排在第一順位的人中，有70%表示對自己的選擇「完全」或「非常」確定。

楊安澤 民調 民主黨

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