紐約市長初選兩大對手 亞當斯、楊安澤隔空開嗆

亞當斯（發言者）24日獲DC 37工會背書，並砲火全開攻擊初選對手楊安澤。（亞當斯競選團隊提供）

華裔楊安澤 已成此次紐約市 長競選公認的領頭羊，民主黨初選競爭對手也紛紛將砲火對準他，實力對手亞當斯(Eric Admas)24日嗆聲指他「從未就業 過」，「紐約市不是初創公司」；楊安澤方則回應表示亞當斯在製造分裂，指楊安澤作為創業者，創造成百上千工作機會，管理經驗遠勝亞當斯「運營小小政客辦公室」。

楊安澤自宣布參選紐約市長以來，作為政治新鮮人、民調卻一直領頭，高出原本被認為呼聲最高的紐約政壇老將、現任布碌崙（布魯克林）區長亞當斯及主計長斯靜格（Scott Stringer）；隨著6月初選臨近，選情熱度猛增，楊安澤也開始成為競爭對手們攻擊的標靶。

亞當斯當日接受市府雇員工會「DC 37」的背書；該工會擁有15萬現任市府員工會員及6萬退休市府員工會員，是紐約市可左右選情的最強大工會之一。

亞當斯在接受背書記者會上，強調自己藍領階層出身，母親就是DC 37的會員，而自己上的是紐約市立大學，當過警察，表示自己是此次市長參選人中「唯一的藍領」。

亞當斯隨後將砲口對準楊安澤，指出「紐約市是勞工組成的，不是初創企業，它的領導人必須曾是勞工；像楊安澤這種人，一生從未就業過(never held a job in his entire life)。」

楊安澤團隊隨後立即做出強烈回應，指責亞當斯的言論已越界，是「錯誤、應受指責的攻擊，充滿仇恨」，表示「當紐約需要一個能團結所有人的領袖時，亞當斯卻用謊言和指桑罵槐來分裂我們的城市」。

楊安澤在創業之前，在律師事務所、軟體公司等工作過，並非亞當斯所說的「從未就業」；楊安澤團隊共同競選經理Chris Coffey進一步回應指出，楊安澤創辦和管理企業，創造成百上千工作機會，「不像亞當斯，只運營過小小的政客辦公室」。

Coffey還進一步指出，亞當斯以「像這種人」(people like)來稱呼楊安澤，不禁令人想到是針對亞裔的仇恨言論；不過，亞當斯團隊發言人Evan Thies也立即回擊，表示「這種人」指的是「在新冠疫情期間逃離紐約市的人」，諷刺楊安澤在宣布競選紐約市長前，卻搬離紐約市，住到上州。

今年的紐約市長競選，民主黨數十人群雄逐鹿，但都以「進步派」為主，目前競爭力名列前茅的楊安澤、亞當斯、斯靜格等，政見上並無明顯衝突，甚至目前民調位居第二的亞當斯此前也出爐了跟楊安澤「全民發錢」類似的現金補助計畫；當日二人的隔空嗆聲，是市長競選迄今最激烈的一場互相攻擊。