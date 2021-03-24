日落公園市議員萬齊家 退選紐約市長

萬齊家去年發布宣傳視頻，宣布參選紐約市長。(取自萬齊家競選視頻截圖)

布碌崙 (布魯克林)日落公園 第38選區市議員萬齊家(Carlos Menchaca)自宣布參選2021年紐約市 長已有五個月，24日卻突然宣布退選，主因是競選基金籌募運動不理想；萬齊家說，他將專心履行市議員的職務，為在新冠疫情中遭遇最嚴重打擊之一的日落公園社區爭權。

40歲的萬齊家出生於德州，是紐約市議會首位墨西哥籍，也是少數公開的同性戀者；他今年第38選區市議員任期滿後將告別該職，懷抱著建立一個公正、包容性城市的願景，投身競選激烈的紐約市長參選人名單中。

儘管前有市議長張晟(Corey Johnson)、前國會眾議員羅斯(Max Rose)等人參選又宣布退選，但近幾個月市長競選趨向穩定，沒料到萬齊家此時無預警宣布退選，主要原因是基金籌募運動並不理想。

根據數據，過去三個月以來，萬齊家從320名捐款者中籌到2萬4570元，其中除了110元外，剩下的餘額全是紐約市以外的捐款者；自參選以來共籌得8萬7000元，直到本周的最新紀錄，只剩下2萬4000元。

萬齊家說，他的大多支持者來自外州，相信是原本居住在紐約市的民眾因失去工作而遷移到其他城市；相比其他參選人有雄厚的基金，聘請專業人士協助進行競選活動，他本身沒有這樣的條件，遷移到別處的支持者也無法再擔任其義工，經過多番的衡量後決定止步。

他表示，作為參選人中最年輕的民選官員，原希望可以為紐約市注入新的理想和能量，然而現實是很明顯其當選的勝算不大；他感謝這期間支持他的人，也表示現在仍有市議員職務在身，將會在市議會為日落公園社區謀利，希望儘快從疫情中恢復過來。

距離2021年紐約市長選舉還有三個多月，競選的現任布碌崙區長亞當斯(Eric Adams)、市主計長斯靜格(Scott Stringer)、以及前總統參選人楊安澤競選基金都有不錯成績，相比萬齊家，三人在民意調查中也較受歡迎。