我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／北京面臨美歐夾擊、長榮貨輪擱淺

教育部長卡多納：百分之百學校今秋將恢復到校上課

日落公園市議員萬齊家 退選紐約市長

記者顏潔恩／紐約報導
萬齊家去年發布宣傳視頻，宣布參選紐約市長。(取自萬齊家競選視頻截圖)
萬齊家去年發布宣傳視頻，宣布參選紐約市長。(取自萬齊家競選視頻截圖)

布碌崙(布魯克林)日落公園第38選區市議員萬齊家(Carlos Menchaca)自宣布參選2021年紐約市長已有五個月，24日卻突然宣布退選，主因是競選基金籌募運動不理想；萬齊家說，他將專心履行市議員的職務，為在新冠疫情中遭遇最嚴重打擊之一的日落公園社區爭權。

40歲的萬齊家出生於德州，是紐約市議會首位墨西哥籍，也是少數公開的同性戀者；他今年第38選區市議員任期滿後將告別該職，懷抱著建立一個公正、包容性城市的願景，投身競選激烈的紐約市長參選人名單中。

儘管前有市議長張晟(Corey Johnson)、前國會眾議員羅斯(Max Rose)等人參選又宣布退選，但近幾個月市長競選趨向穩定，沒料到萬齊家此時無預警宣布退選，主要原因是基金籌募運動並不理想。

根據數據，過去三個月以來，萬齊家從320名捐款者中籌到2萬4570元，其中除了110元外，剩下的餘額全是紐約市以外的捐款者；自參選以來共籌得8萬7000元，直到本周的最新紀錄，只剩下2萬4000元。

萬齊家說，他的大多支持者來自外州，相信是原本居住在紐約市的民眾因失去工作而遷移到其他城市；相比其他參選人有雄厚的基金，聘請專業人士協助進行競選活動，他本身沒有這樣的條件，遷移到別處的支持者也無法再擔任其義工，經過多番的衡量後決定止步。

他表示，作為參選人中最年輕的民選官員，原希望可以為紐約市注入新的理想和能量，然而現實是很明顯其當選的勝算不大；他感謝這期間支持他的人，也表示現在仍有市議員職務在身，將會在市議會為日落公園社區謀利，希望儘快從疫情中恢復過來。

距離2021年紐約市長選舉還有三個多月，競選的現任布碌崙區長亞當斯(Eric Adams)、市主計長斯靜格(Scott Stringer)、以及前總統參選人楊安澤競選基金都有不錯成績，相比萬齊家，三人在民意調查中也較受歡迎。

紐約市 日落公園 布碌崙

上一則

兩名華裔耆老被攻擊 華男與公車司機出手相助

延伸閱讀

半數民主黨選民仍未決定市長人選 楊安澤支持度仍第一

半數民主黨選民仍未決定市長人選 楊安澤支持度仍第一
楊安澤交連署簽名 登上選票 共和黨籍鄧龍籲華人支持

楊安澤交連署簽名 登上選票 共和黨籍鄧龍籲華人支持
楊安澤批UFT扯後腿 遭圍攻

楊安澤批UFT扯後腿 遭圍攻
斯靜格推小學教室配2教師

斯靜格推小學教室配2教師
譴責仇恨犯罪 楊安澤籲幫助受害者

譴責仇恨犯罪 楊安澤籲幫助受害者
楊安澤：每年補助貧困者2000元 減稅地產業主可埋單

楊安澤：每年補助貧困者2000元 減稅地產業主可埋單

熱門新聞

洪約瑟作案時沒有戴口罩，被多個監控錄像拍下。(張先生提供)

6度留字、塗鴉「殺死中國納粹」 華男被捕控罪

2021-03-18 14:15
七旬華男華埠酒店遭非洲裔連擊十拳倒地。(市警提供)

紐約7旬華翁 遭非裔連擊十拳倒地

2021-03-23 14:54

遭遇仇恨犯罪 除了報警還有很多求助管道

2021-03-20 11:33
紐約血液中心的研究報告顯示當前三種疫苗都可以有效抵抗變種新冠病毒。（紐約市長辦公室提供）

研究報告：三種疫苗有足夠功效抵抗變種病毒

2021-03-17 20:06
華裔民眾楊文艷說，亞裔只有跟少數族裔聯合起來，才有力量反抗種族主義。（記者和釗宇／攝影）

反對亞裔仇恨犯罪 紐約數千民眾聯合廣場集會

2021-03-21 15:24
一名七旬華男在華埠酒店，遭非洲裔男子連擊十拳倒地受傷。(市警提供)

為清潔問題發飆…非裔男連擊10拳 7旬華裔酒店員工倒地

2021-03-24 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國6年內侵台？ 美準印太司令：更迫在眉睫

中國6年內侵台？ 美準印太司令：更迫在眉睫
紐約7旬華翁 遭非裔連擊十拳倒地

紐約7旬華翁 遭非裔連擊十拳倒地
科州槍案／砰砰砰 槍手進門就開槍 「覺得自己像中彈」

科州槍案／砰砰砰 槍手進門就開槍 「覺得自己像中彈」
第二批紓困金即日起入帳 將寄支票預付卡

第二批紓困金即日起入帳 將寄支票預付卡
圓石槍擊案 槍手進門就開槍 父女三人躲壁櫥1小時 直到警察從天降…

圓石槍擊案 槍手進門就開槍 父女三人躲壁櫥1小時 直到警察從天降…