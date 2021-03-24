楊安澤交連署簽名 登上選票 共和黨籍鄧龍籲華人支持

楊安澤(左)拜訪曼哈頓華埠美国華商会會長、華裔企業家鄧龍(右)旗下超市。（記者和釗宇／攝影）

華裔 紐約市長參選人楊安澤 23日前往市選舉委員會(Board of Election)遞交連署簽名，確保他的名字將登上民主黨初選選票；他隨後前往曼哈頓華埠拜訪美国華商會會長、華裔企業家鄧龍，後者日前牽頭成立「美國華人 支持楊安澤聯盟」，共和黨籍的他表示，華裔應不分黨派、背景支持楊安澤參選，這有利於提高華裔的政治地位。

(影音來源：記者和釗宇)

受疫情影響，參選人今年只需籌集超過2250個連署簽名，名字就可登上初選選票；楊安澤表示，他籌集了超過9400個連署簽名，不過這一數字低於市主計長斯靜格(Scott Stringer)和布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)的2萬個，華爾街高管麥奎雷(Ray McGuire)和非營利機構執行長莫拉萊斯(Dianne Morales)則分別籌到1萬8000張和1萬3000張；但楊安澤對自己有信心，認為其他參選人的選舉活動缺乏能量。

楊安澤的支持者還包括前紐約州共和黨財務委員會聯合主席鄧龍，後者日前成立「美國華人支持楊安澤聯盟」，楊安澤在遞交連署簽名後前往鄧龍在曼哈頓華埠的超市拜訪；鄧龍說，華商会在過去30天內已號召為楊安澤捐款超過6萬元，捐款人數超過500人，大部分為小額捐款。

鄧龍此前曾支持川普，但他表示自川普疫情以來使用「中國病毒」、「功夫病毒」之後就與其割席，「之前楊安澤參選總統就讓我眼前一亮，再加上現在亞裔飽受仇恨攻擊之苦，所以我支持他；我覺得華人在政治上不應再分黨派，只要是華人，有一張亞洲人的面孔，能夠登上紐約市長這個位置，就能給亞裔地位一個很大的提升。」

鄧龍說，「剛開始支持楊安澤的時候有許多中國大陸移民反對，說楊安澤是台灣裔，我認為這個時候不應該再糾結背景，我們移民到美國，就全都是華裔美國人，應該團結在一起。」

儘管楊安澤的政策偏左，但鄧龍表示並不懼怕遭到右翼攻擊；「楊安澤是華裔，他的勝選會對下一代華裔很有幫助，我們華人在主流社會沒有地位，因為我們太老實、太規矩，沒有一個有擔當的人帶領我們融入主流政治，他若當選就可以為下一代華裔樹立榜樣。」