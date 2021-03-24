市府族裔正義委員會 瞿遠義、姚久安加入

前亞洲人平等會華裔行政總監瞿遠義將進入市族裔公義委員會。（亞平會提供）

市長白思豪(Bill de Blasio)23日宣布，紐約市 將成立族裔公義委員會(Racial Justice Commission)，為族裔政策出謀畫策，並且將擔負修改紐約市憲章、促進族裔平等的責任，解決結構性的種族歧視 問題；該委員會由11名少數族裔委員組成，亞裔 委員包括前亞洲人平等會華裔行政總監瞿遠義、亞美聯盟(Asian American Federation)韓裔行政總監韓裔姚久安(Jo-Ann Yoo)。

白思豪說，該委員會將注重於族裔平等、包容、政治代表性，促進少數族裔獲得更多成功集會，他稱該委員會具有「變革性」，是「前所未有的」，「紐約市的疫後全面恢復，解決種族歧視的不公義是一個重要問題，這一問題已經存在數百年，而且新冠疫情導致族裔不平等加劇。」

白思豪表示，雖然這一委員會可以為改善族裔關係提出政策建議，但也有許多問題需要修改法律才能解決，因此該委員會也將肩負起修改紐約市憲章的職責，委員會將重新審視憲章條款，看是否有阻礙族裔平等的條款，然後可以提出修改建議，然後登上選票供全民公決，「我們渴求變革，也必須進行這樣的對話，必須從官方層面承認存在結構性的種族歧視，然後形成解決辦法，通過修改法律付諸實施。」

委員會將由12人組成，成員全部為少數族裔，而且均有社會活動和族裔公義改革經驗；主席由新教福利機構聯合會(Federation of Protestant Welfare Agencies，簡稱FPWA)執行長奧斯汀(Jennifer Jones Austin)擔任。

入選委員會的兩名亞裔分別為瞿遠義和姚久安；瞿遠義曾長期擔任亞平會行政總監，在亞平會服務超過30年，此前也擔任州眾議會亞太裔工作組執行長；姚久安目前擔任亞美聯盟行政總監，近期在反對針對亞裔仇恨犯罪的遊行示威中多次代表亞裔發言，呼籲保護亞裔的權益。