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「上任第一天就能勝任」 楊愛倫宣布參選法拉盛市議員

記者朱蕾／紐約報導
楊愛倫(前排右三)的支持者們為楊愛倫競選市議員造勢。(記者朱蕾/攝影)
楊愛倫(前排右三)的支持者們為楊愛倫競選市議員造勢。(記者朱蕾/攝影)

紐約州眾議員楊愛倫(Ellen Young)22日在法拉盛圖書館前正式宣布競選法拉盛第20選區市議員，楊愛倫的女兒、外孫女以及眾多支持者到場為她造勢，希望選民在6月民主黨初選中為她投票。

美國華裔婦女商會會長謝嘉燕表示，楊愛倫是紐約州首位亞裔女性州眾議員，她任職期間，在全州整體預算降低兩成的情況下，為選區爭取到增長87%的經費；從幾十年前開始，她就鼓勵華人投票，且曾在多名民選官員辦公室任職。

台灣會館理事長方秀蓉表示，楊愛倫一直未停止服務社區，去年新冠疫情期間，她籌集了十萬份防護用品並贈送給社區；在法拉盛居住了多年的她，非常了解社區，她擁有豐富的經驗、也經歷過磨煉，且有服務民眾的熱忱。

楊愛倫表示，因為疫情，很多人遭受病痛，小商家遭受衝擊，太多的人失業，亞裔還要面對仇恨和歧視；「對於紐約市、皇后區和法拉盛的民眾，現在是關鍵時期，下任市議員沒有時間來學習如何做好這份工作，我幾十年積累的經驗和對社區的服務使我在上任第一天就能勝任。」

楊愛倫表示，她若當選，會爭取造更多平價住房，擴大年長者的社會服務，改善法拉盛地區的交通，讓選區內的所有學生擁有高質量的教育，每所學校有足夠的經費；此外，她支持保留特殊高中入學考試，並為學生提供更多資源，幫助他們成功。

楊愛倫25歲時從台灣來美，2006年當選州眾議員，2008年競選連任時不敵現任國會眾議員孟昭文；她目前任州眾議員金兌錫辦公室高級顧問。

法拉盛 眾議員 紐約州

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