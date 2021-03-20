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楊安澤批UFT扯後腿 遭圍攻

記者金春香／紐約報導
楊安澤譴責教師聯合工會，影響學校重開進程。（取自推特）
楊安澤譴責教師聯合工會，影響學校重開進程。（取自推特）

華裔市長參選人楊安澤日前表示，他對紐約教師聯合工會(UFT)一直影響公校盡快重開感到沮喪和不滿，但該說辭遭到其他參選人聲討，稱他沒有權利指責老師。

作為兩名紐約市公校學生的家長，楊安澤自宣布參選以來一直表示希望公校盡快安全重開，對目前公校重開速度的緩慢感到很沮喪，且他相信UFT的種種作為嚴重影響了重開進程。

市長白思豪(Bill de Blasio)日前也指出，他希望盡快保證更多學生和教師回歸教室，且聯邦疾病防治中心(CDC)19日也更新學校實體課安全防疫指南，允許在師生都戴口罩、社區傳播率較低的學校，課桌相距三呎即可。

但該指南遭到UFT主席穆格魯( Michael Mulgrew)的反對，認為此舉會導致師生鬆懈防疫，也許會引發新一輪疫情爆發。

不過更多家長和民選官員開始呼籲已經完成接種的教師盡快回到教室教學，目前紐約市教育局7萬5000名教職員工中有2萬人擁有醫療豁免權，就算接種疫苗也不需要回歸實體教學。

多名市長參選人反對楊安澤對UFT的指責，市主計長斯靜格(Scott Stringer)指出楊安澤在去年春天紐約市疫情最嚴重時，大部分時間與家人在紐約上州生活，根本不了解紐約市公校水深火熱的情況，並說「我們不需要另一名先發推特再思考的領導者。」

聯邦住房及城市發展部前部長多諾萬(Shaun Donovan)表示，要將紐約民眾從疫情危機中解救出來，並向前發展，紐約需要將老師包含在內的眾多解決方案，而不應該指責教師。

布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)也在推特中指責楊安澤的說辭，稱「攻擊老師是錯誤的。」

紐約市 公校 楊安澤

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