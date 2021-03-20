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斯靜格推小學教室配2教師

記者金春香／紐約報導
斯靜格出台多項教育計畫，其中包括希望在全市公立小學每間教室中配備兩名教師，以保證低齡學生獲得充足的早教資源和服務。（取自斯靜格推特）
斯靜格出台多項教育計畫，其中包括希望在全市公立小學每間教室中配備兩名教師，以保證低齡學生獲得充足的早教資源和服務。（取自斯靜格推特）

市長參選人、市主計長斯靜格(Scott Stringer)19日出台多項教育計畫，包括希望在全市公立小學每間教室中配備兩名教師，以保證低齡學生獲得充足的早教資源和服務，也更好應對疫情後學生所需更多心理關注和學業輔導。

該計畫將在當前市長白思豪(Bill de Blasio)推出的全面學前班(Pre-K for All)項目基礎上，進一步為學前班和早教提供充足資源。

這項計畫中重要部分是在每間公立小學幼稚園至五年級教室中配置兩名教師，一名為主要領導教師，另一人為輔助教師。

斯靜格說，很多私立學校和能夠籌得更多款項的家長委員會所在的學校，都已施行雙教師制；有兩名教師工作的教室內學生的識字和數學水平都更高，之後進行大學申請時準備也更充分。

斯靜格指出，當前學生經歷一年多的疫情打擊、很多學生正常學業中斷，甚至產生心理問題，每間教室內配備兩名教師能更好地滿足低齡學生返回校園後所需要的關注，以及為學生提供心理和學業輔導。

此外，斯靜格還承諾當選市長後保證紐約市立大學社區學院免學費，並進一步推動所有市立大學免學費。

早年曾支持特殊高中入學考試(SHSAT)的斯靜格，在宣布參加市長競選後卻改變立場，在當日推出的教育政策方針中，他再次指出，由於當前錄取制度無法保證非洲裔和西語裔學生入讀特殊高中，他若當選市長會推動採用州考的英語和數學成績作為錄取標準。

斯靜格19日還對另一名市長候選人楊安澤指責教師聯合工會(UFT)拖累公校重開進程的言論進行反擊，稱楊安澤如果去年春天疫情高發時期在紐約市生生活的話，就會看到全市教師為學生們做出的犧牲，暗指楊安澤和家人過去一年多待在紐約上州的住所。

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