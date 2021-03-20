布碌崙區長參選人康立基 訪華社宣揚理念

康立基前往布碌崙華社向民眾介紹自己政治理念。（記者黃伊奕／攝影）

參選布碌崙 (布魯克林)區長的第36選區市議員康立基(Robert Cornegy)17日拜訪布碌崙(布魯克林)8大道華社，表示自己重視教育 和小商家利益、反對大肆修建遊民收容所、反對減少警察經費等政治理念；華裔 社區民眾認為他過去政治生涯的理念與華裔民眾一致，對他到來表示歡迎。

康立基當日說，作為六個孩子的父親他和大部分華裔家長一樣重視教育，過去也帶隊反對白思豪取消特殊高中考試；他承認非洲裔、西語裔學生在特殊高中錄取比率低，但這是政府教育資源分配不均造成，希望通過增設資優班等方式，在平等的錄取條件下，提升不同族裔學生進入特殊高中的機會。

在城市發展上，他希望通過吸引大型工廠、高科技行業入駐，增加民眾工作機會，「我們已經失去亞馬遜、工業城(Industry City)等多個大型開發項目」，紐約市原本就應該是這些大型機構的根基地，需要靠這些公司提供好的工作與就業環境。

作為小商家委員會代表，康立基說他非常重視小商家生存環境，如當選布碌崙區長，在上任前100天的規畫之一就是盡可能幫助小商家業主從疫情中盡快恢復。

作為市議會房屋委員會主席的他也認為，現在市府大肆修建遊民收容所的政策太過浪費，提倡以臨時收容所安置遊民，幫助他們更好回歸社區。

康立基說，36選區過去罪案上升明顯，發生過一歲多嬰兒不幸被槍殺等悲劇，華裔社區也遭遇了不少仇恨亞裔案件，他一直強調社區治安重要，反對減少警察經費；如果當選布碌崙區長會進一步維護社區治安，堅決打擊各種罪案。