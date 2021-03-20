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臧東慧支持資優班 獲州眾議員寇頓背書

記者牟蘭／紐約報導
臧東慧(左二)獲寇頓(右一)背書。(視頻截圖)
臧東慧(左二)獲寇頓(右一)背書。(視頻截圖)

皇后區第29選區市議員參選人臧東慧日前獲得州眾議員寇頓(William Colton)背書，寇頓稱讚他在支持資優班特殊高中入學考試等議題中發聲，希望他當選後以行動保護更多民眾的權益；根據市競選財務局網站，臧東慧目前獲得最高競選相對基金(Matching Funds)，共籌集近19萬元。

選區包括布碌崙(布魯克林)班森賀等華裔聚集地的第47選區州眾議員寇頓，日前通過視頻會議背書臧東慧；寇頓表示，臧東慧在支持資優班與特殊高中入學考試等議題中，不僅多次發聲，還一直組織或參與遊行等示威活動，為民眾請願。

寇頓說，疫情爆發後，針對亞裔的仇恨犯罪日益增加，他希望臧東慧當選後，用行動改變此一現象，鼓勵更多亞裔發聲，共同對抗仇恨犯罪，「我們需要做些什麼讓仇恨停止」。

臧東慧表示，他並不想成為一名政客，而是以一名父親、老師、工程師與森林小丘居民的身分參選；他表示自己多次在反對社區監獄和遊民所計畫，以及支持資優班與特殊高中入學考試發聲，承諾當選後，將聆聽社區所有民眾的聲音。

根據市競選財務局網站(NYC Campaign Finance Board)公布最新信息，臧東慧目前獲新一輪最高競選相對基金(Matching Funds)，共16萬444元，加上逾2萬元的私人捐款，他共募款近19萬元競選基金。

資優班 特殊高中 亞裔

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