市議員參選人莫美倫訪中華公所 籲市府投資亞裔仇恨犯罪工作組

莫美倫(左四)17日拜訪中華公所，表達政見。(記者顏嘉瑩/攝影)

參選曼哈頓華埠第一選區市議員的莫美倫(Maud Maron)17日拜訪紐約中華公所，對於頻發的針對亞裔 攻擊歧視案，她表示應該增加撥款給市警局亞裔仇恨犯罪 工作組(Asian Hate Crime Task Force)，執法單位也要正確處理亞裔仇恨犯罪案，才能確保亞裔權益；莫美倫也反對削減市警經費，市警需要的是制度的改善和加強訓練，並非縮減經費和減少人力。

莫美倫現任紐約法律援助處公益辯護人，也是第二學區委員會會員，對於亞裔仇恨犯罪議題，她表示之前曾與市警了解亞裔仇恨犯罪工作組狀況，擁有同樣文化、語言背景的警察不足，市府應該撥款給工作組，以因應需求。

重視教育議題的莫美倫，反對市長白思豪(Bill de Blasio)的教育改革提案，並支持保留特殊高中入學考試(SHSAT)、擴大資優班(Gifted and Talented)項目，同時也應提高公校水平，「我認為真正的教育平等是提供每一個學童良好的公校教育。」

在新冠肺炎疫情後的經濟復甦，莫美倫表示，小企業占紐約市 所有企業約99.8%，是振興經濟至關重要的環節，市府應當著重爲小企業的復甦提供援助，尤其應優先援助華埠、小義大利和下東城等依賴旅遊業的小企業。

中華公所主席于金山則認同莫美倫對於市府應增加撥款給亞裔仇恨犯罪工作組，以及反對削減市警經費的意見，認為要保護社區安全，必須要有足夠的警力才能達成。當天與會者還包括美東聯成公所秘書劉義斌、紐約洪門致公堂主席謝國傑等人。