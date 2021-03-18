涉性騷 葛謨贊同調查拒絕辭職

州長葛謨17日表示認同拜登的說法，認為應當調查，但仍拒絕辭職。(美聯社)

拜登 總統此前表態稱，紐約州 長葛謨 (Andrew Cuomo)的性騷擾調查若屬實，葛謨就應該辭職；葛謨17日表示認同拜登的說法，認為應當調查，但仍拒絕辭職；此外，州眾議會已經聘請曼哈頓知名律師事務所領銜針對葛謨性騷擾擾指控的彈劾調查，但被挑戰存在利益衝突。

拜登表示，若查實葛謨有性騷擾行為，葛謨應該辭職，甚至可能被起訴；對此葛謨表示，他認同拜登呼籲全面調查性騷擾指控，但重申不會辭職；「如果你犯了罪，就可能被起訴，這是對的；但拜登說的是，我們應該首先進行調查；而拜登被問到的是，是否認為我應該辭職或者是否認為應當先調查，然後拜登說，應當先調查，這點我是同意的，紐約人民也同意。」

此前錫耶納學院(Siena College)民調顯示，半數紐約州民眾認為葛謨不應辭職；葛謨表示，「我想這是紐約人民的心聲，我還有工作要做，他們也希望我繼續工作；民眾仍然擔憂疫情，關心疫苗接種進度，以及重啟經濟事宜；他們相信正當程序，指控並不代表有罪，所以先搞清楚事實，再下結論，這也是常識。」

葛謨還表示，由於調查正在進行，因此不會對個別指控的細節作出回應。目前幾乎紐約州所有重量級民代都要求葛謨辭職，包括兩名參議員舒默(Chuck Schumer)和陸天娜(Kirsten Gillibrand)；國會眾議長波洛西(Nancy Pelocy)17日也跟隨拜登表態，稱如果調查表明指控屬實，葛謨應該辭職。

此外，州眾議長希士提(Carl Heastie)17日表示，眾議會已經聘請曼哈頓知名律師樓Davis Polk & Wardwell領導針對葛謨性騷擾擾指控的彈劾調查，該律所成員曾參與穆勒(Robert Mueller)對川普通俄門的調查；但葛謨性騷擾指控者表示，該律師樓與彈劾案存在利益衝突。

希士提表示，Davis Polk & Wardwell律所將為眾議會提供豐富的調查經驗，且具有獨立性和必要資源，讓這次重要的調查能夠全面而迅速進行；其團隊成員安德烈斯(Greg Andres)曾加入穆勒通俄門調查團隊，成功將川普的競選主席馬納福(Paul Manafort)定罪。

不過，指控葛謨性騷擾的班奈特(Charlotte Bennett)律師卡茲(Debra Katz)表示，該律所與葛謨的調查存在利益衝突，因葛謨提名任命的州上訴法院首席法官狄佛爾(Janet DiFiore)的丈夫格雷澤(Dennis Glazer)，是Davis Polk的長期合作夥伴；但希士提表示，格雷澤已經離開該律所近十年，因此不存在利益衝突。